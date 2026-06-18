El Ministerio de Hacienda celebra la aprobación del plan fiscal en el Congreso

Al centro, el ministro de Hacienda, Magín Díaz, mientras participa en una reunión con congresistas sobre el plan fiscal. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Ministerio de Hacienda y Economía valoró este jueves la aprobación en el Congreso Nacional de la ley de Medidas Procrecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo para enfrentar los efectos de la crisis internacional y preservar la estabilidad económica del país.

La entidad sostuvo que la aprobación de la pieza representa un paso importante para fortalecer la capacidad de respuesta del Estado ante el impacto económico derivado de los conflictos en Medio Oriente y otros factores externos que afectan la economía global.

El proyecto fue aprobado luego de que una comisión bicameral rindiera un informe favorable tras analizar las distintas propuestas contenidas en la iniciativa. Durante el proceso de estudio, los legisladores escucharon al ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, así como a representantes de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), quienes expusieron sus consideraciones sobre la propuesta.

Aprobación y próximos pasos

Con la aprobación congresual, el proyecto pasa ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación, conforme a lo establecido en la Constitución.

A través de un comunicado, el ministerio reconoció la labor de los legisladores y destacó el papel desempeñado por los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, respectivamente, en el trámite de la iniciativa sometida por el presidente Luis Abinader el pasado 12 de junio.

La institución también agradeció los aportes realizados por las distintas bancadas durante la discusión del proyecto en el Congreso Nacional.

Disposiciones clave del proyecto

Entre las principales disposiciones de la propuesta, el Gobierno destaca que no contempla modificaciones al Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), ni en su tasa ni en su base imponible. Asimismo, mantiene sin cambios la mayoría de los impuestos selectivos aplicados a los combustibles, bebidas alcohólicas, cigarrillos y telecomunicaciones.

El proyecto también excluye a las micro, pequeñas y medianas empresas de nuevas cargas tributarias. Además, elimina el pago de anticipos para las microempresas y modifica el esquema aplicable a las pequeñas empresas.

Otra de las medidas incluidas es el aumento de un 15 % en el umbral de ingresos exentos del pago del impuesto sobre la renta para asalariados, que pasaría de 34,685 a 39,900 pesos mensuales. La iniciativa también amplía las deducciones por gastos educativos y elimina gravámenes considerados obsoletos por las autoridades.