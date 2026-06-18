Adopron afirma corrección tributaria eliminará distorsiones en mercado de bebidas alcohólicas

La Asociación Dominicana de Productores de Ron ( Adopron) valoró la aprobación en segunda lectura del proyecto de ley de plan anticrisis que procura precisar la aplicación del impuesto selectivo al consumo ad valorem para las bebidas alcohólicas, al considerar que la medida contribuirá a eliminar distorsiones que han afectado la competencia en el sector.

La entidad aseguró que durante años algunos actores de la industria habrían aplicado criterios distintos para determinar la base sobre la cual se calcula ese gravamen, situación que, según indicó, habría generado pérdidas millonarias para el Estado y ventajas competitivas desiguales dentro del mercado.

La información fue ofrecida por la vocera de Adopron, Circe Almánzar, durante una entrevista en el programa El Sol de la Mañana, donde explicó que la discusión no se centra en la creación de un nuevo impuesto, sino en la aclaración de una disposición vigente desde 1992 en el Código Tributario.

"Lo que se está haciendo es aclarar una disposición que existe desde hace más de tres décadas. Entendemos que algunas interpretaciones han generado distorsiones importantes en el mercado y pérdidas significativas para la recaudación fiscal. Lo importante ahora es que la ley se aplique de manera uniforme para todos los actores", expresó.

Almánzar señaló que el impuesto ad valorem debe calcularse tomando como referencia el precio al por menor que paga el consumidor final por el producto terminado, y no únicamente algunos de sus componentes.

A su juicio, las diferencias de interpretación sobre esta disposición han provocado asimetrías entre empresas del sector, favoreciendo a determinados participantes frente a otros que aplican el criterio establecido por las autoridades tributarias.

"Cuando existen interpretaciones distintas sobre una misma disposición, se producen asimetrías que afectan la competencia. Lo que buscamos es que todos los participantes del mercado operen bajo las mismas reglas y en igualdad de condiciones", indicó.

Impacto y beneficios esperados de la aclaración en la aplicación del impuesto

Adopron consideró que la disposición incluida en el plan anticrisis fortalece la seguridad jurídica, aporta mayor claridad normativa y promueve una aplicación más uniforme del régimen tributario en la industria de bebidas alcohólicas.

Asimismo, sostuvo que la medida podría contribuir a mejorar la eficiencia recaudatoria del Estado al reducir espacios para interpretaciones divergentes y fortalecer los mecanismos de control fiscal.

La representante del gremio también planteó que el sector empresarial debe involucrarse activamente en la búsqueda de soluciones a los retos económicos y fiscales del país, especialmente ante las presiones que enfrentan las finanzas públicas.

"Hay momentos en los que el sector privado tiene que actuar con responsabilidad y contribuir a la construcción de soluciones. El fortalecimiento institucional, la transparencia y el cumplimiento de las normas son elementos fundamentales para el desarrollo económico sostenible del país", manifestó.

La organización reiteró su disposición de continuar participando en los espacios de diálogo entre los sectores público y privado para promover políticas orientadas a fortalecer la competitividad, la formalidad y la seguridad jurídica en el país.