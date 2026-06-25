Proponen que contribución por residuos sólidos se calcule según el impacto ambiental

El CNCP sostuvo que un sistema de contribuciones ambientales debe guardar proporción con el impacto que cada actividad ejerce sobre el sistema nacional de gestión de residuos. ( FUENTE EXTERNA )

El Consejo Nacional del Comercio en Provisiones (CNCP) propuso que las contribuciones establecidas en la Ley 98-25, que modifica la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, se determinen no solo por el nivel de facturación de las empresas, sino también por la naturaleza de la actividad económica y la cantidad de residuos que cada una genera.

La organización informó que presentó la propuesta al presidente Luis Abinader, así como a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, al ministro de Industria, Comercio y Mipymes y al presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).

A través de una nota de prensa, el CNCP sostuvo que un sistema de contribuciones ambientales debe guardar proporción con el impacto que cada actividad ejerce sobre el sistema nacional de gestión de residuos, de manera que quienes produzcan mayores volúmenes de desechos aporten en una mayor medida.

La propuesta se produce en medio del debate generado por las modificaciones a la legislación sobre residuos sólidos, mientras diversos sectores empresariales han solicitado ampliar los espacios de consulta para lograr un marco normativo consensuado.

El gremio explicó que el comercio mayorista de provisiones se dedica principalmente a la distribución de alimentos y productos de primera necesidad, una actividad que, según indicó, opera con márgenes de rentabilidad reducidos y genera menos residuos que los sectores industriales o de transformación.

El presidente del CNCP, Jorge A. Jerez Espinal, afirmó que la entidad respalda los objetivos de la legislación ambiental, pero consideró necesario incorporar criterios de proporcionalidad en el cálculo de las contribuciones.

"Nuestra propuesta no procura excepciones ni tratamientos preferenciales para el comercio. Lo que promovemos es un principio de equidad ambiental: que las contribuciones guarden una relación razonable con la cantidad de residuos efectivamente generados por cada actividad económica", expresó.

fortalecer ligitimidad

A juicio del dirigente empresarial, ese enfoque contribuiría a fortalecer la legitimidad de la normativa, garantizar un trato más equitativo entre los distintos sectores productivos y preservar la competitividad de actividades consideradas estratégicas para el abastecimiento nacional.

El CNCP indicó que mantiene una posición de colaboración con las autoridades y señaló que la protección del medio ambiente y el desarrollo económico pueden avanzar de forma conjunta mediante políticas públicas sustentadas en el diálogo y criterios técnicos.