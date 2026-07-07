La Asiex llama a preservar entorno favorable para la inversión tras quejas por Ley de Residuos

La Asociación Dominicana de Empresas de Inversión Extranjera (Asiex) llamó a las autoridades a preservar el entono favorable para la inversión que ha mantenido el país por décadas, gracias a la estabilidad de las instituciones, la apertura al diálogo y la capacidad de generar confianza en las reglas que rigen la actividad económica.

El gremio dijo que preservar estos atributos es esencial para continuar atrayendo nuevas inversiones y para fomentar la expansión de las empresas que ya han apostado por el país.

Las declaraciones de la Asiex se producen tras las quejas del sector empresarial por las modificaciones introducidas a la Ley 225-20 general de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos indicando que las reformas regulatorias de alto impacto deben procurar un adecuado balance entre los objetivos ambientales que persiguen y las implicaciones económicas, operativas e institucionales que generan, especialmente cuando introducen nuevas obligaciones, contribuciones o cambios en los mecanismos de gobernanza.

La asociación, a través de un comunicado, destacó que la adecuada gestión de los residuos constituye un elemento cada vez más relevante para las empresas de inversión extranjera, las cuales operan bajo estándares globales de sostenibilidad y promueven modelos de producción y consumo responsables en los mercados donde desarrollan sus operaciones.

Impactan clima de inversión

Asimismo, resaltó que las decisiones que impactan el clima de inversión generan mejores resultados cuando están sustentadas en análisis integrales de sus efectos y cuando incorporan la experiencia y las perspectivas de los sectores llamados a implementarlas y cumplirlas.

Asiex considera igualmente importante que el fortalecimiento del sistema de gestión de residuos vaya acompañado de mecanismos de gobernanza transparentes, eficientes y técnicamente sustentados, que contribuyan al cumplimiento de los objetivos ambientales de la ley y fortalezcan la confianza de todos los actores involucrados, precisa el comunicado.

La entidad apoyó las preocupaciones expresadas por otros gremios empresariales sobre la importancia de que reformas de esta naturaleza cuenten con espacios adecuados para el análisis técnico y la participación de los sectores involucrados, en beneficio de la sostenibilidad de las políticas públicas y de la confianza en las instituciones.

La Asociación Dominicana de Empresas de Inversión Extranjera expresó su disposición de colaborar con las autoridades y con los distintos sectores de la sociedad en la construcción de soluciones que permitan al país avanzar hacia un sistema de gestión de residuos cada vez más moderno, sostenible y alineado con las mejores prácticas internacionales, fortaleciendo simultáneamente la protección ambiental, la competitividad y el atractivo del país como destino de inversión.