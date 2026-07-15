Crean consejo para defender, fomentar y controlar calidad de los cigarros dominicanos

Los miembros del consejo siendo juramentados por el director del Intabaco, Iván Hernández. ( FUENTE EXTERNA )

Varias instituciones anunciaron la creación del Consejo Regulador de la Indicación Geográfica (IG) "Cigarro Dominicano" con el objetivo de elevar los estándares de excelencia, proteger la tradición y garantizar la autenticidad del producto bandera del país y líder en exportación.

El director del Instituto del Tabaco de República Dominicana (Intabaco), Iván Hernández Guzmán, entidad que presidirá el consejo, informó que otras de las principales funciones del órgano es defender, fomentar y controlar la calidad de los cigarros que ostentan esta distinción.

Hernández Guzmán destacó que su constitución representa un paso histórico para blindar el prestigio internacional del cigarro dominicano, asegurando que cada unidad cumpla con los procesos, zonas de producción y características organolépticas que definen su tipicidad.

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Además del Intabaco, el consejo estará integrado por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, la Asociación de Productores de Cigarros de RD (Procigar), el Centro de Exportación e Inversión de RD (ProDominicana), el Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal) y la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual (Onapi).

Néstor Julio Matos, director del Indocal, dijo que Consejo Regulador de la Indicación Geográfica "Cigarro Dominicano" será el garante de la confianza del consumidor y supervisará la aplicación de las normas dominicanas (Nordom 481 y 482), dará un seguimiento al proceso de plantación del tabaco, recolección, elaboración de cigarros, empaque y almacenamiento, para asegurar que el consumidor final reciba un producto de máxima calidad.

Matos señaló que "la implementación de esta indicación geográfica no solo protege nuestro patrimonio cultural y agrícola, sino que establece un marco técnico necesario para la competitividad en los mercados globales, según los estatutos del reglamento".

Mejores prácticas internacionales

Mientras que Ciro Cascella, presidente de Procigar, resaltó que con la entrada en vigor de esta reglamentación el sector tabacalero se alinea con las mejores prácticas internacionales de protección de origen.

Cascella agregó que el consejo regulador no solo supervisará el cumplimiento de las normas, sino que también impulsará la promoción de la marca país, apoyará la comercialización y ofrecerá capacitación constante a los operadores inscritos.

En tanto, el director de Onapi, Salvador Ramos, indicó que la creación de este organismo es un testimonio del esfuerzo conjunto entre el Estado y el sector privado para preservar el legado del cigarro dominicano, protegiéndolo contra el uso indebido de nombres y términos que puedan inducir a confusión en el mercado.

Los miembros del consejo fueron juramentados por Hernández Guzmán. Participaron también Valentino Vásquez, de Onapi; Gianna Franjul, representante de Industria y Comercio; Ivette Reyes, directora Comercial del Intabaco; Isidro Tavares, director Agrícola; Tirso Ramírez, encargado de Investigación y otros miembros del sector.

El consejo regulador

El Consejo Regulador de la Indicación Geográfica "Cigarro Dominicano" fue creado bajo el amparo de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial y la Ley 34-18 del Intabaco y está integrado por una representación multisectorial que garantiza una gestión equilibrada, transparente, que trabajará de la mano con representantes de sectores productivos, fabricantes y exportadores.

El Indocal y la Onapi actuarán como entes de evaluación de la conformidad y apoyo legal, asegurando la integridad técnica de las certificaciones, según explica una nota de prensa.