China es desde diciembre el tercer país que más autos exporta a República Dominicana

Los vehículos de fabricación china desplazaron el pasado diciembre a los de origen coreano como las unidades más importadas por la República Dominicana, una posición que continuaron consolidando durante los primeros cinco meses de 2026 y que los acerca a los autos provenientes de Japón.

Los 1,711 autos chinos que se importaron en diciembre de 2025 implica que terminarán el año superando en 232 a las de Corea del Sur, luego de que los del último país sumaran 19,290 unidades y las del ´gigante asiático´ 19,522 que, junto con las de India e Indonesia, fueron las únicas que crecieron durante el período completo.

Desde entonces, las automotrices chinas se han afianzado en sus exportaciones al país, sumando entre enero y mayo 8,821 vehículos, una cifra que refleja un incremento de un 22 % con los exportados al territorio dominicano en igual período del año anterior y que representan una diferencia acumulada de 498 con relación a los coreanos.

En los primeros cinco meses de este año se importaron, en términos absolutos, 1,590 automóviles más desde China que los traídos entre enero y mayo de 2025, según está contenido en el informe de importación de vehículos que elabora la Dirección General de Aduanas (DGA).

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En el documento de la DGA se evidencia que la cantidad de carros chinos que han llegado a la República Dominicana en 2026 se ubican por detrás de los estadounidenses (16,357) y los japoneses (11,003).

De igual forma, las unidades del país asiático incrementaron su participación en la cantidad de autos importados entre enero y mayo, representando el 15.5 % del total. El año pasado, en ese mismo lapso, la cifra fue de un 12.5 %.

Más costoso

El valor FOB (costo de la mercancía puesto a bordo) de los 8,821 vehículos chinos importados en los primeros cinco meses de 2026 ascendió a 110.2 millones de dólares, lo que se traduce a un costo promedio por auto de 12,493 dólares.

La cifra refleja un aumento con relación al costo FOB del año anterior, que ascendió a 12,073 dólares por unidad, de acuerdo a cálculos realizados con los registros de la Dirección General de Aduanas.

En cambio, los autos de origen japonés registraron un precio promedio de 12,251.2 dólares, monto ligeramente inferior a los 12,713.7 dólares que tuvieron en los primeros cinco meses del 2025.

Mientras, el valor FOB de los carros importados desde los Estados Unidos entre enero y mayo de 2026 fue de 17,240.3 dólares, superando los 16,342.9 de ese mismo lapso del año pasado.

Importaciones totales

Durante los primeros cinco meses de este año el país importó 56,743 unidades, un ligero aumento de un 0.64 % con relación a igual período de 2025, cuando ingresaron 56,384 vehículos, un alza absoluta de 359 carros, de acuerdo con los registros de Aduanas.

Vehículos nuevos caen

La cantidad de vehículos nuevos que fueron traídos al país entre enero y mayo de 2026 cayó un 6.5 %, equivalente a 1,373 unidades menos que las importadas en igual período del año anterior, sumando 19,825 carros. En cambio, los usados aumentaron un 4.9 %, representando 1,732 automóviles adicionales, alcanzando los 36,918.