Cada vez a más dominicanos les resulta difícil llevar un plato de comida a su mesa. Ante el persistente aumento de la inflación, comprar alimentos de primera necesidad representa un duro golpe al bolsillo para miles de familias, especialmente para las de escasos recursos.

Comerciantes y consumidores aseguran que productos básicos como el arroz, las habichuelas, el pollo, los vegetales y víveres han registrado aumentos de precios durante este 2026, un año que ha representado un reto económico para la República Dominicana debido al impacto de varios conflictos internacionales.

Así lo confirmó la señora Rosa Martínez, quien suele comprar en el mercadito de Las Palmas de Herrera y lamentó el incremento en el costo de algunos alimentos.

"La comida está cara. No hay nada barato; todo está por las nubes. Eso está pasando desde hace un par de meses", expresó la mujer, quien afirmó que ahora paga entre 100 y 200 pesos por la carne de pollo que antes adquiría a menor precio.

Martínez también se quejó de que, pese al aumento de los precios, los salarios se mantengan iguales.

Para algunos comerciantes, actualmente no existe un control efectivo sobre los precios de los alimentos, ya que, a diferencia de años anteriores, los aumentos se producen varias veces durante el mismo año.

Esto piensa Claudia Vanessa Rosa Matos, quien lleva alrededor de nueve años trabajando en el mercado de Pintura, y afirmó a reporteros de Diario Libre que productos como el arroz, el aceite, los caldos (sopitas), los refrescos y las cervezas han experimentado alzas considerables.

"Ese desnivel de precios mantiene un descontento en las personas", precisó.

La comerciante explicó que esta situación también perjudica a los pequeños colmados y almacenes, que no pueden competir con las ofertas que ofrecen a los consumidores las grandes cadenas de supermercados.

"Le damos un precio a una persona en este mes y volvernos a darle otro el mes siguiente. Por eso piensan que le estamos robando", reveló.

Alza de los vegetales

Con siete años en el mercadito de Las Palmas de Herrera, Pamela de León se ha dado a conocer como vendedora de vegetales, los cuales, a su juicio, también han experimentado un aumento considerable de costos en los últimos meses.

Entre los productos que más han aumentado mencionó la cebolla, el ají morrón y la berenjena, cuya tendencia al alza afecta a miles de consumidores.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/16/1672026-recorridos-por-los-mercados-fotos-estarlin-rosa-340172b3.jpg Venta de ajíes, berenjenas, verduras y otros vegetales en el mercadito de Las Palmas de Herrera. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

Explicó que la libra de cebolla pasó de costar entre 30 y 40 pesos a venderse en 60 pesos, mientras que el ají morrón duplicó su valor, al pasar de 40 a 80 pesos por libra. Asimismo, indicó que una berenjena que antes costaba entre 10 y 15 pesos ahora se comercializa en 40 pesos.

"No es fácil la situación y cada día la cosa va bajando más por el aumento de precios", manifestó.

Razones del aumento

Raúl García, quien lleva 42 años trabajando en el mercado de Pintura, atribuyó el encarecimiento de los productos a la escasez de mercancías, razón por la cual algunos víveres han alcanzado precios nunca antes vistos.

"La yuca se está vendiendo entre 35 y 40 pesos la libra, algo que nunca había pasado", comentó.

A pesar de ello, sostuvo que el mercado continúa siendo importante para el abastecimiento de la población, aunque consideró que las autoridades han descuidado a los comerciantes.

"Nos han dado la espalda, se han olvidado de nosotros como mercaderos", indicó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/16/1672026-recorridos-por-los-mercados-fotos-estarlin-rosa3-5bb7abc9.jpg Pasadas las primeras horas de la mañana, la afluencia de personas en los mercados comienza a disminuir. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

Para Norberto Hernández, comerciante con 36 años de experiencia en el mercadito de Las Palmas de Herrera, este ha sido el año con los mayores aumentos que ha presenciado.

Explicó que el arroz aumentó alrededor de 100 pesos por saco y que los aceites también registraron incrementos recientes, lo que, según explicó, ha reducido el poder de compra de los clientes.

"El que antes compraba con dos mil pesos, ahora necesita tres mil para llevar prácticamente lo mismo", indicó.

En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades para que adopten medidas que contribuyan a estabilizar los precios y aliviar la carga económica de las familias.

Perspectiva diferente En contraste a lo expresado por sus colegas, Gustavo Ramírez, con dos décadas de experiencia en el mercado de Pintura, consideró que las variaciones en los precios forman parte del comportamiento habitual del mercado. "Esto siempre ha pasado. En los tiempos difíciles los precios suben y cuando la situación mejora vuelven a bajar", afirmó.