Pro Consumidor advierte a concesionarios ante las constantes quejas por atrasos en reparaciones

Vehículos de origen chino y coreano exhibidos en un concesionario del Distrito Nacional. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

En medio de las quejas de cientos de personas que denuncian retrasos de los concesionarios automotrices en la reparación de vehículos, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) recordó a estas empresas que deben responder con rapidez a los reclamos de sus clientes.

Aunque el director de la institución, Eddy Alcántara, reconoció que las piezas necesarias para reparar las unidades no siempre están disponibles en el país, sostuvo que los concesionarios deben buscar soluciones oportunas para los consumidores.

"Nosotros como entidad, les exigimos que tienen que cumplir a la brevedad. Eso significa que ellos deberían haber tenido la pieza para la respuesta aquí y cuando no la tienen, tienen que hacer un ejercicio de urgencia para traerla a la República Dominicana", expresó el funcionario a reporteros de Diario Libre.

Alcántara precisó que un vehículo no puede permanecer tres meses inmovilizado en un concesionario a la espera de una reparación. También indicó que las empresas comercializadoras deben garantizar la disponibilidad de las piezas necesarias para las unidades que venden.

Ante los retrasos en las respuestas, explicó que los propietarios de los vehículos pueden acudir a los tribunales para reclamar una compensación por posibles daños y perjuicios.

Un problema constante

El funcionario explicó que Pro Consumidor recibe de manera constante denuncias por retrasos en la reparación y entrega de vehículos con desperfectos de marcas de distintos orígenes, incluidas las de fabricación china.

Indicó que, una vez recibida una reclamación, la institución notifica al concesionario y convoca a ambas partes a una audiencia de conciliación. En la mayoría de los casos, los involucrados logran llegar a un acuerdo.

Alcántara destacó la importancia de que los concesionarios mantengan en inventario las piezas fundamentales de los vehículos que comercializan, para ofrecer asistencia adecuada en el menor tiempo posible.

Las quejas

En las redes sociales de Diario Libre se han registrado múltiples reclamos de consumidores por los retrasos de los concesionarios para resolver problemas relacionados con repuestos y reparaciones de vehículos.

En Instagram, el usuario @eddydelacruzacosta afirmó que la situación no es nueva en el país y que afecta a distintas marcas.

En la misma red social, @dajerismo señaló que algunos concesionarios oficiales no ofrecen respuestas oportunas a los propietarios afectados y esperan la llegada de piezas importadas, un proceso que puede tardar meses.

En Facebook, Alexander Figueroa resaltó que los consumidores en la República Dominicana deben evaluar con cuidado la compra de vehículos debido a la poca disponibilidad de algunas piezas.

Según Ricardo APM, las marcas con menos tiempo en el mercado dominicano son las más afectadas por esta situación.