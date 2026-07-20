RD: la segunda vida para los Sonata que descarta Corea del Sur

Es el distintivo del sector. Su modelo está tan atado al transporte de Corea del Sur que es el logotipo de la Asociación Nacional de Taxis Privados y es conocido como el "taxi nacional" o "el rey de los taxis". Desde allí, una vez alcanzan su vida útil, los Hyundai Sonata son desguazados o vendidos a compradores extranjeros, incluyendo dominicanos, quienes importaron 30,119 unidades de esa marca y modelo en los últimos cinco años.

Y aunque no todos los carros Sonata proveniente de la nación asiática necesariamente fueron utilizados para transportar pasajeros, son estas unidades las únicas que tienen un tiempo de utilidad, que va desde los cuatro hasta los siete años, dependiendo si brinda el servicio mediante una plataforma, para una empresa o un rent-a-car.

El decreto de aplicación de la Ley de Negocios de Transporte de Pasajeros de Corea del Sur precisa que, para empresas de transporte de plataforma, las unidades con una cilindrada inferior a los 2,400 cc (como los Sonata) la edad del vehículo no puede pasar de los cuatro años, mientras que si es a través de una empresa de taxi debe ser inferior a los siete años.

De igual forma, limita a cuatro años la vida útil para los taxi general/corporativo que tienen una cilindrada menor a 2,400 cc. La normativa aclara que en algunos de los casos citados la antigüedad del vehículo podrá extenderse, aunque nunca excederá los dos años.

Una vez concluido el tiempo de vida útil que establece el Estado de Corea del Sur quedan dos opciones para los propietarios de los taxis: desguazarlos o venderlos para su exportación, esta última ofrece mejores beneficios económicos y es donde entran los importadores dominicanos.

Un taxi Sonata, que suele ser despreciado en el mercado coreano por su elevado kilometraje y porque su venta como chatarra deja menores ingresos que enviarlo al extranjero, puede significar para sus dueños una diferencia de hasta 2.0 millones de wones (1,352.7 dólares al cambio actual) entre ambas opciones, de acuerdo con datos de la empresa Samgu Trading, que según indica en su portal web se dedica a exportar vehículos usados.

Caída en importaciones

El valor promedio FOB (costo de la mercancía puesto a bordo) de los 3,441 Hyundai Sonata que fueron importados desde Corea del Sur en 2025 ascendió a 3,820.4 dólares, monto que a la tasa promedio del año equivalía a 236,788.3 pesos, de acuerdo con las estadísticas de la Dirección General de Aduanas (DGA).

Los registros de la DGA reflejan una tendencia de reducción de las importaciones de los referidos carros entre 2021 y 2025, un período en el cual la cantidad cayó un 65.1 %, al pasar de 9,869 unidades a 3,441.

Sin embargo, a pesar de la reducción en la cantidad y el monto importado de carros de esa marca y modelo en los últimos cinco años, el valor FOB promedio de las unidades que ingresaron a la República Dominicana tuvo un incremento de casi 1,000 dólares en el citado período, pasando de 2,938.7 dólares a 3,820.4.

Hasta 750 mil km

Su condición de vehículo utilizado para transportar pasajeros hace que los Sonata acumulen un elevado kilometraje, llegando algunos a alcanzar hasta los 748 mil kilómetros, según se visualiza en algunas de las publicaciones de páginas coreanas dedicadas al ayudar a los propietarios a vender sus carros para exportación.

En el mercado de exportación de autos usados, ya sea que el kilometraje sea de 400,000, como sin son 500,000 o 600,000 apenas afecta el precio. Los compradores son más que los números en el panel de control. Solo nos fijamos en el estado actual del motor y la transmisión. Si estabas pensando en desechar tu auto debido al kilometraje, es un verdadero despilfarro de dinero.

Así lo establece una publicación titulada "Taxi Sonata New Rise, se puede exportar como coche usado incluso con 500,000 kilómetros recorridos", en la cual se precisan solo algunas de las características mecánicas y de carrocería que debe tener la unidad para calificar para su exportación.

Denuncias Pro Consumidor

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), entre 2021 y 2025, registró 55 quejas por diferentes motivos de personas que compraron un vehículo Hyundai Sonata, incluyendo fallas mecánicas y eléctricas, de motor y transmisión, carrocería y kilometraje alterado.

Los desperfectos mecánicos sumaron 11 casos: siendo ruido extraño en el motor y la transmisión poco después de la compra los principales, con cuatro; fallas mecánicas no informadas al momento de adquirirlo, también con cuatro denuncias. Mientras que, por fuga de aceite, kilometraje distinto al informado e incumplimiento de garantía se presentaron una queja por cada uno.

Otras nueve denuncias fueron presentadas por compradores de Sonata ante Pro Consumidor vinculadas a temas de carrocería (3), eléctricos (2), aire acondicionado (1), sistema de frenos (1), de audio (1) y de encendido 91).

Las denuncias se interpusieron en las dependencias regionales de la institución ubicadas en Santo Domingo, Espaillat, La Altagracia y San Pedro de Macorís.

Uno de los gremios del sector importador de autos usados en el país fue consultado para este reportaje, pero prefirieron no responder.

Combustible

El 49.4 % de los carros Hyundai Sonata que ingresaron al territorio dominicano, con año de fabricación entre 2008 y 2022, reportaron el gas natural licuado de petróleo (GLP) como combustible, mientras que el 48.3 % no identificó el tipo de hidrocarburo utilizado, según datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Solo han ingresado al país 728 carros de ese modelo que utilizan gasolina, 651 de ellos provenientes de Estados Unidos y solo 77 de Corea del Sur.

El GLP está vinculado al sector del taxi en el citado país asiático.

A mediados del año pasado, casi uno de cada dos carros para taxear que se vendió en el país en el último año eran Hyundai Sonata, según reportes de medios coreanos, reflejando su dominio en esa actividad. Esa octava generación de taxi Sonata 2025 es exclusivo para el sector transporte y no se vende al público en general, publicaba el portal digital de Corea Greened.kr.