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Mapa del hambre
Mapa del hambre

VIDEO | Director de la FAO dice RD es un ejemplo de la lucha contra el hambre

"El país es República Dominicana, que ha bajado del umbral de prevalencia del 2.5 % de la FAO y ha salido del mapa del hambre. Felicitaciones", dijo el director de la FAO

  • Omar Santana - Twitter

El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu, felicitó este martes a la República Dominicana por reducir la prevalencia de la subalimentación por debajo del 2.5 %, resultado que permitió al país salir del denominado mapa del hambre.

"El país es República Dominicana, que ha bajado del umbral de prevalencia del 2.5 % de la FAO y ha salido del mapa del hambre. Felicitaciones", expresó Dongyu durante la presentación en Roma del informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2026.

El descenso supera los 18.8 puntos porcentuales. Cuando la proporción cae por debajo del 2.5 %, la FAO deja de publicar una cifra exacta debido a los límites estadísticos para estimar valores tan bajos.

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Compromiso político y social

Dongyu atribuyó el resultado al compromiso político y al trabajo conjunto de las autoridades, los productores, las organizaciones sociales y otros sectores dominicanos.

"El principal aprendizaje es el fuerte compromiso político del presidente, del ministro, de los agricultores, de las ONG y de la sociedad para luchar juntos contra el hambre", manifestó el funcionario.

También destacó la importancia de mantener políticas agrícolas previsibles y sostenidas, independientemente del tamaño o las condiciones particulares de cada país.

"Cualquier país tiene su propia situación, pero, si establecemos una política, la política agrícola debe ser confiable y a largo plazo", agregó.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, participó en la presentación del informe junto con representantes de Senegal, Uzbekistán y Brasil, quienes expusieron las experiencias de sus respectivos países frente al hambre y la malnutrición. El encuentro se celebró en la sede de la FAO, en Roma. FAO

Situación actual y desafíos

Salir del mapa del hambre no significa, sin embargo, que la inseguridad alimentaria haya desaparecido. El mismo estudio estima que el 16.4 % de la población dominicana experimentó inseguridad alimentaria severa durante 2023-2025, mientras el 41.3 % afrontó niveles moderados o severos.

Además, casi 1.9 millones de personas —el 16.2 % de la población— no disponían en 2025 de ingresos suficientes para costear una dieta saludable. Estos indicadores miden dimensiones distintas: la subalimentación se concentra en la insuficiencia calórica prolongada, mientras la inseguridad alimentaria y el costo de una dieta saludable reflejan dificultades más amplias de acceso y calidad alimentaria.

A escala mundial, la FAO calcula que 645 millones de personas padecieron hambre en 2025, equivalentes al 7.8 % de la población. La cifra representa una disminución de casi 14 millones frente a 2024 y el tercer año consecutivo de mejoría.

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Periodista dominicano. Ha trabajado en los periódicos Diario Libre, El Caribe y Listín Diario donde ha ejercido cubriendo las fuentes de deportes y ciudad. Ha trabajado en radio, televisión y proyectos digitales.