Pez diablo: el invasor que nadie quería encuentra un posible mercado en Laguna Saladilla

Pasado el mediodía, Augusto retorna en bote a la orilla del Refugio de Vida Silvestre Laguna Saladilla, en la comunidad de Carbonera, Montecristi, un área que durante décadas ha servido como fuente de sustento para sus habitantes mediante la pesca.

El resultado de su jornada se repite desde hace varios años: media cubeta de tilapias u otros peces de valor comercial y decenas de ejemplares del “pez diablo” o “pleco” (Pterygoplichthys pardalis), una especie exótica que, de acuerdo con las autoridades, constituye uno de los principales problemas de la pesca continental en el país por la rapidez con la que se reproduce.

Aunque se desconoce exactamente cómo llegó el pez a la laguna, las autoridades aseguran que la especie fue introducida inicialmente con fines ornamentales por su capacidad para controlar el crecimiento de algas en acuarios.

Con el paso de los años, la liberación intencional o accidental de los ejemplares en diversos cuerpos de agua favoreció las poblaciones silvestres que se ven en la actualidad.

“Hace unos seis años yo sabía coger hasta seis cubetas de tilapias, ahora uno tira las redes y coge 10 cubetas de este (pez diablo) y quizás una de carpa”, relata Fermín, otro pescador de la zona.

Al comparar ingresos, explica que la cubeta de tilapia (unas 22 libras) se vendía en unos 1,600 pesos, mientras que en la actualidad logran ingresos que no superan los 400 pesos.

Hasta hace casi un año, los pescadores retiraban estos ejemplares de las redes y los abandonaban en la orilla de la laguna, donde se secaban al sol. Ahora, miembros de la Asociación de Pescadores de Laguna Saladilla desarrollan un proyecto nacido de la cooperación internacional y aún experimental, para convertirlos en harina y generar una fuente complementaria de ingresos.

80 % de los pescadores consultados por Codopesca considera que el pleco representa un problema para la actividad pesquera.

Así se produce la harina

A pocos metros del acceso a la laguna se encuentra el centro de procesamiento, instalado en antiguas viviendas de trabajadores de un acueducto. El lugar fue acondicionado y se instalaron equipos para cocer, secar y moler los peces.

Durante sus jornadas, los pescadores separan las especies comercializables de los plecos, que depositan en sacos o cubetas. Luego, los hierven durante unos minutos para evitar que se desintegren y los colocan sobre plataformas, donde permanecen expuestos al sol durante unas 48 horas. En ese periodo deben voltearlos con regularidad para lograr un secado uniforme.

Una vez alcanzado el nivel de humedad requerido, los peces se introducen enteros en una trituradora equipada con cedazos que permiten variar el grosor de la harina. No se retiran la piel, las vísceras ni otras partes.

Unas cuatro libras de pescado producen aproximadamente una libra de harina. “Queremos aprovechar los residuos para usarlos como biol (abono orgánico líquido)”, indicó Lenin Inoa, presidente de la Asociación de Pescadores de Laguna Saladilla.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/27/15072026-creacion-de-harina-de-pescado-37-7ecf11f6.jpg El proceso inicia en la laguna. Los pescadores separan los peces que pueden comercializar del pez diablo. (NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/27/15072026-creacion-de-harina-de-pescado-41-d4fefed8.jpg Luego son llevados al área donde se procesan. (NEAL CRUZ ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/27/15072026-creacion-de-harina-de-pescado-17-cc325c3d.jpg Posteriormente se llevan a fuego por unos minutos. (NEAL CRUZ ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/27/15072026-creacion-de-harina-de-pescado-4-19ad9ef0.jpg Pescadores colocan peces en parrilla para secarlos por unos días. (NEAL CRUZ ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/27/15072026-creacion-de-harina-de-pescado-13-b35650ed.jpg Luego son introducidos enteros en una trituradora. (NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/27/15072026-creacion-de-harina-de-pescado-45-75c97716.jpg Empaque utilizado para muestras distribuidas entre ganaderos de la zona. (NEAL CRUZ) ‹ ›

Un proyecto nacido de la cooperación

La iniciativa fue ejecutada durante diez meses por la fundación italiana AVSI, con financiamiento y acompañamiento técnico de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). También participaron el Ministerio de Medio Ambiente, pescadores, ganaderos, agricultores, escuelas y otras instituciones.

Diana Montero, coordinadora de programas de AVSI República Dominicana, y Benigno Toribio, coordinador del proyecto en Carbonera, explicaron que el objetivo es transformar una especie considerada perjudicial en un recurso aprovechable. La harina se prueba como suplemento para el ganado y como abono orgánico para cultivos.

Los intentos de la comunidad de buscar soluciones a la proliferación de la especie no se remontan al año pasado. Inoa señaló que los pescadores habían solicitado ayuda a la JICA unos ocho años antes del inicio del proyecto para hacer frente al pez.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/saladilla-285136cb.jpeg Representantes del Ministerio de Medio Ambiente y Fundación AVSI durante presentación del proyecto. (FUENTE EXTERNA)

Alternativa de sustento

El Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (Codopesca) sostiene que una de las estrategias para manejar el pez diablo consiste en desarrollar alternativas para su aprovechamiento, junto con medidas de control poblacional y monitoreo. Según la entidad, la evidencia científica internacional ha demostrado que su erradicación es “prácticamente inviable”.

Los pescadores esperan que la elaboración de harina compense parte de los ingresos perdidos por el desplazamiento de especies de valor comercial. Algunos aseguran que, después de varios meses de recolección, han observado una mayor presencia de otros peces en la laguna. Sin embargo, todavía no existen mediciones que permitan determinar cuánto ha disminuido la población del pleco ni qué volumen debería retirarse de manera sostenida para controlarla.

Montero considera prematuro medir el impacto ambiental a gran escala. Hasta el momento, los principales avances se reflejan en la participación comunitaria y en la percepción del pez como un recurso con potencial económico.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/27/15072026-creacion-de-harina-de-pescado-49-07adf8b5.jpg Comunitarios y miembros de la Asociación de Pescadores de Laguna Saladilla. (NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/27/15072026-creacion-de-harina-de-pescado-33-12feae88.jpg Benigno Toribio, coordinador del proyecto de pez diablo en Carbonera. (NEAL CRUZ ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/15072026-creacion-de-harina-de-pescado-31-3283d50c.jpg Herminio Pérez, administrador del Refugio de Vida Silvestre Laguna Saladilla. (NEAL CRUZ) ‹ ›

Entre dudas e interés

Tras la culminación del proyecto piloto, los pescadores buscan organizar una cooperativa y continuar fortaleciendo la iniciativa con la orientación de la JICA y AVSI.

“Este es un proceso que parte de cero. Aquí somos unos 60 pescadores y ocho participamos en el proyecto. Ha sido paulatino porque, si la gente no ve el dinero, muestra apatía. Veremos si podemos establecernos como un modelo de economía circular”, afirmó Lenin Inoa.

Según los pescadores, empresarios que importan harina de pescado desde Vietnam han mostrado interés en adquirir el producto para la crianza de cerdos. La comunidad trabaja ahora en la definición de los precios y otros elementos necesarios para constituir una microempresa.

75 % de los pescadores encuestados desconoce las posibles alternativas para su aprovechamiento, señala Codopesca.



Contenido y uso de la harina

Toribio indicó que se realizaron análisis de laboratorio antes de distribuir la harina entre algunos ganaderos de la zona. “Tiene un alto porcentaje de proteína; es buena para el ganado y también sirve como abono orgánico”, expresó.

El empaque diseñado por el proyecto señala que el producto contiene nitrógeno, calcio, zinc, hierro, fósforo, magnesio y manganeso.

La dosis ensayada fue de 80 gramos por animal, mezclados con los alimentos habituales. Toribio aclaró que la harina no pretende sustituir la dieta completa del ganado, sino funcionar como suplemento.

Guillermo Then, ganadero y técnico en reproducción de Carbonera, utilizó el producto durante dos meses. Según explicó, la harina ayudó a mejorar la condición de animales con bajo peso y la calidad de la leche. “Las vacas no han rechazo la harina, fui observador a ver si había cambios con el apetito del pasto y las heces para ver si había diarrea, ningún problema ha habido”, indicó.

Then advirtió que algunos productores no han utilizado correctamente el suplemento, ya que lo administran en días alternos. También destacó la importancia de respetar la dosis recomendada para evitar posibles intoxicaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/15072026-creacion-de-harina-de-pescado-24-a4a1f8ef.jpg El Refugio de Vida Silvestre Laguna Saladilla se sitúa en el noroeste del país, Montecristi. Formaba parte del desaparecido parque nacional que llevaba el nombre de la provincia. (NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/15072026-creacion-de-harina-de-pescado-27-90c4fa82.jpg Además de la cría de peces y organismos marinos, en el área protegida se encuentran diversas especies de aves. (NEAL CRUZ ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/15072026-creacion-de-harina-de-pescado-29-8976d2e9.jpg Un pescador en la laguna. (NEAL CRUZ ) ‹ ›

El reto: una cadena de valor efectiva

Para los comunitarios y las entidades que participaron en el proyecto el reto inmediato es mantener en funcionamiento una iniciativa que nació con recursos de cooperación. Los comunitarios deberán organizar la recolección del pez, la producción de la harina y su comercialización.

En el argumento coincidió el titular de Codopesca, Carlos José Then. “El principal desafío no radica en las posibilidades de aprovechamiento del recurso, sino en el desarrollo de una cadena de valor que integre procesos de educación, sensibilización, mercadeo e innovación”, explicó el funcionario.

Then explicó que hasta el momento la entidad no ha realizado un acercamiento formal con los promotores del proyecto, aunque destacó la oportunidad que representa la especie para un aprovechamiento industrial.

Sin embargo, agregó que la percepción negativa que tiene el consumidor también representa un reto. El funcionario indicó que esta impresión, influenciada por la apariencia de la especie, “limita su aceptación para consumo directo, aun cuando posee características que permiten su procesamiento en diversos productos”.

15 % de los pescadores consultados conoce que la especie posee filetes aptos para el consumo humano, según encuesta de Codopesca.

La entidad detalla que existen comunidades en donde se han documentado experiencias de aprovechamiento para consumo humano y cita casos en los que se elabora de forma artesanal harina para alimentar animales.

Then cita otros potenciales usos como la elaboración de productos secos, salados, filetes para consumo institucional o comercial, dedos de pescado, así como su utilización en el comercio ornamental cuando las características biológicas de los ejemplares lo permitan.

Aunque se han documentado experiencias de aprovechamiento para consumo humano y alimentación animal, Codopesca advirtió que estas iniciativas requieren estudios adicionales que permitan validar su inocuidad, eficiencia técnica y viabilidad económica.

Distribución e impacto ambiental

La presencia del pleco ha sido confirmada en las principales cuencas hidrográficas y cuerpos de agua continentales del país. Además de Montecristi, existen registros en Monseñor Nouel, Duarte, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, Santo Domingo, San Cristóbal, La Vega, Santiago y Valverde.

Codopesca y el Ministerio de Medio Ambiente señalan que la especie es más abundante en la cuenca del río Yuna, incluidas las presas de Hatillo y Rincón. También está presente en las cuencas de los ríos Ozama-Isabela, Haina y Yaque del Norte.

La especie invasora compite con especies nativas y de valor comercial por refugio, alimento y espacio, pero su impacto en términos ambientales no concluye ahí. Las autoridades explican que la conducta excavadora del pleco “favorece la construcción de galerías en las orillas de ríos y embalses, acelerando procesos de erosión y alterando la estabilidad de los ecosistemas acuáticos”.

Codopesca advierte que la elevada densidad poblacional alcanzada en algunos cuerpos de agua modifica la estructura de las comunidades de peces y reduce la disponibilidad de recursos para especies de interés comercial y ecológico.

Debido a su impacto a la biodiversidad, el Ministerio de Medio Ambiente emitió en marzo pasado la resolución 0006-2026, que prohíbe la importación, introducción y comercio de especies exóticas vivas de peces del orden Siluriformes (bagres, pangasius, plecos y siluros).

El proceso a la orilla de Laguna Saladilla resume la apuesta de la comunidad de convertir una amenaza ecológica en una oportunidad económica, sin perder de vista que el resultado final, todavía está por comprobarse.

Leer más El coste económico de las especies invasoras está muy subestimado