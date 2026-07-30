El calor impulsa mayor venta de aires acondicionados en la República Dominicana

Venta de aires acondicionados en una tienda. ( DIARIO LIBRE / FOTO DE ARCHIVO )

Las ventas de aire acondicionado han aumentado en la República Dominicana tras el impacto de las altas temperaturas generadas en el país.

De acuerdo a varios comercios consultados por este medio dentro de los aires acondicionados de mayor demanda se destacan los de 12,000 y 18,000 BTU, cuyos precios oscilan entre 20,000-30,000 pesos y 60,000 pesos respectivamente.

Tiendas como La Sirena de la avenida Winston Churchill, ComfortStar y Plaza Lama de la 27 de Febrero, afirmaron tener mayor demanda por parte de los ciudadanos que de las empresas.

"Un ejemplo de esto es que previo al fin de semana que tiene que ver con el día de los padres se han vendido más aires acondicionados que de lo normal", afirmó un empleado de La Sirena.

Sin embargo, otros comercios indicaron que sus ventas han disminuido, como el caso de Rubiera Refricentro, quien destacó que las mismas han caído en alrededor de un 20 %.

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Los vendedores consultados coincidieron en que las mayores ventas se realizan vía tarjetas de crédito en comparación con el efectivo, y que los consumidores aprovechan las ofertas, los descuentos, cashback y las facilidades de financiamiento existentes.

Factores climáticos

Destacaron que han tenido que aumentar el inventario de sus ventas para responder a la demanda actual de aires acondicionados, incrementando las solicitudes de instalación.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), informó a través de su cuenta de Instagram que este miércoles predominaría un ambiente caluroso y de pocas nubes en gran parte del territorio nacional.

En los últimos días, la institución ha destacado la influencia del polvo del Sahara en nuestro territorio cuyo desempeño eleva las altas temperaturas o calor.

Leer más Cielo mayormente soleado y ambiente caluroso dominan el clima este martes