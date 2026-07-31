Bienes Nacionales oferta 123 casos y 61 lotes de vehículos en segunda subasta de 2026

Participantes durante la subasta de este viernes. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

La Dirección Nacional de Bienes Nacionales puso en marcha la segunda subasta pública del 2026, donde se ofertarán 123 casos y 61 lotes de vehículos transferibles, carrocerías, mobiliarios, motocicletas para piezas y partes, así como chatarras, según informó el director de Subastas, Nelson Gómez.

"Entendemos que empezamos con una puja con alrededor de 42 millones de pesos y ahora esperamos superar los 50 millones. Esta subasta superará al doble que la primera del 2026", destacó.

Gómez resaltó que en la actual gestión de Bienes Nacionales, encabezada por Rafael Burgos Gómez, las subastas pasaron de promediar 10 millones de pesos a entre 30 y 35 millones de pesos.

En esta ocasión se estarán subastando carros, jeepetas, camionetas, avionetas, aires acondicionados, nevera, entre otros artículos

Requisitos para participar

Gómez explicó que para participar en la subasta los interesados realizaron un pago de 2,000 pesos por concepto de derecho de admisión en el Departamento de Cobros y formalizar su inscripción en el Departamento de Subastas de Bienes Nacionales.

La actividad se realiza en el auditorio del Instituto Policial de Educación Superior (IPES), donde participan decenas de oferentes.

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Asimismo, recordó que los adjudicatarios dispondrán de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de celebración de la subasta, para realizar el pago total de los casos o lotes adquiridos mediante cheque certificado a nombre del tesoro nacional, y de cinco días hábiles adicionales para retirar los bienes de los depósitos correspondientes.

El proceso se desarrollará mediante pregón público y contará con la participación de un vendutero público, representantes de la Comisión de Justiprecios, integrada por la Dirección General de Bienes Nacionales, el Ministerio de Obras Públicas, la Contraloría General de la República, un notario público y otras autoridades competentes.

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