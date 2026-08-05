El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, afirmó hoy que, si se mantienen los aranceles del 12.5 % a las exportaciones hacia Estados Unidos, estas se verán afectadas en el mediano y largo plazo.

"Todos los efectos se verán en el mediano y en el largo plazo; en el corto plazo no se ven, las exportaciones han seguido creciendo. Es verdad que el oro también ha aportado mucho al crecimiento de las exportaciones por el precio y por la reactivación, pero definitivamente eso es un tema de suma importancia para nuestro país", indicó.

El representante del sector privado agregó: "De lo que se trata es perseverar, seguir perseverando, porque el que persevera dicen que triunfa, y en este tema debemos de triunfar, porque de lo contrario va a tener un impacto negativo en nuestra capacidad de exportar hacia los Estados Unidos en el mediano y en el largo plazo".

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, aseguró que las autoridades trabajan para mejorar la situación y que las empresas se están adaptando a la nueva regulación.

"Estamos en contacto permanente con el Departamento de Comercio de Estados Unidos y me siento optimista de que podemos llegar a un acuerdo para que nos reduzcan los aranceles", aseguró.

Marranzini coincidió en que el Gobierno ha sido diligente en el manejo de la situación.

"Desde que esto empezó hace más de un año, (el Gobierno) ha estado muy diligentemente abordándolo, obviamente, en una imposición global. Los Estados Unidos han puesto esto en una gran cantidad de países", manifestó.

El ministro de Hacienda y Economía reiteró que las conversaciones continúan avanzando y reconoció que este cambio en los impuestos encarece las exportaciones hacia el mercado norteamericano.

Aranceles norteamericanos

Estados Unidos recibe cerca de la mitad de todas las exportaciones dominicanas y, desde la madrugada del pasado viernes 24 de julio, una parte de los productos que llegan a ese mercado paga un nuevo arancel del 12.5 % impuesto por ese país.

El principal problema de esta medida es que Guatemala, Honduras y El Salvador, socios en el DR-Cafta y competidores directos de las zonas francas dominicanas, pagan un arancel del 10 %, lo que afecta sustancialmente la competitividad de esa industria, debido a que los costos de producción y manufactura en esos países son similares.