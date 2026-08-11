La FAO advierte sobre el reto de la obesidad y el alto costo de una dieta saludable en RD

El representante de la FAO en República Dominicana, Rodrigo Castañeda, en el acto de apertura de la XI Reunión de la Red Regional de Sistemas Públicos de Abastecimiento y Comercialización de Alimentos de América Latina y el Caribe (SPAA) el 11 de agosto de 2026. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en República Dominicana, Rodrigo Castañeda, aseguró que los próximos retos de la agenda alimentaria del país serán disminuir los altos niveles de obesidad en adultos y abaratar el costo de una dieta saludable.

En el marco de la XI Reunión de la Red Regional de Sistemas Públicos de Abastecimiento y Comercialización de Alimentos de América Latina y el Caribe (SPAA 2026), el ingeniero y economista explicó que estos indicadores están interrelacionados y representan los principales desafíos que tendrá el Estado dominicano en la materia, ya superada la meta Hambre Cero.

"Si queremos corregir los indicadores de obesidad, tenemos que trabajar en que los alimentos saludables tengan un costo asequible", insistió.

En el caso de la obesidad, el último informe de la FAO registra que para 2012 la prevalencia de obesidad en las personas de más de 18 años en República Dominicana alcanzaba 22.4 %, pero a 2024 era del 30.8 %. Es decir, uno de cada tres dominicanos padece de obesidad.

El costo diario por persona de una dieta saludable también aumentó en los últimos ocho años, pasando de 3.39 dólares en 2017 a 5,60 dólares para 2025.

"El costo de la dieta de República Dominicana está sobre el promedio del costo de la dieta de alimentos saludables de la región. Pero ojo, estamos hablando de alimentos saludables, que es un nuevo desafío que enfrenta hoy día Dominicana", agregó.

Mantenerse fuera del mapa del hambre

Castañeda felicitó al país por alcanzar la meta de Hambre Cero, es decir, tener una prevalencia de subalimentación de menos del 2.5 % de la población. Sin embargo, advirtió sobre la necesidad de fortalecer la institucionalidad y el marco normativo para mantenerse por debajo de ese umbral.

"Sostener este logro en el tiempo y que no vuelva a retroceder y caer de nuevo el mapa del hambre, que también se puede, exige seguir fortaleciendo la institucionalidad y el marco normativo que lo hace posible", dijo.

En ese sentido, el representante de la FAO destacó la importancia de impulsar propuestas como la Ley de Alimentación Escolar, que se debate en el Congreso Nacional y que está diseñada para entregar alimentos nutritivos, como desayunos y almuerzos, a los estudiantes en los centros educativos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/11/83ef9bb4-1960-4b54-89da-c87029373073-18363dce.jpg El presidente Luis Abinader habla durante la XI Reunión de la Red Regional de Sistemas Públicos de Abastecimiento y Comercialización de Alimentos de América Latina y el Caribe. (FOTO CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA)

"La seguridad alimentaria nunca puede darse por garantizada"

Durante el encuentro, el presidente Luis Abinader aseguró que la seguridad alimentaria no puede darse por garantizada ante las crisis económicas, los fenómenos climáticos extremos, los conflictos geopolíticos y las alteraciones de los mercados internacionales.

El mandatario enfatizó que República Dominicana debe fortalecer su capacidad para garantizar el abastecimiento y evitar retrocesos en los avances alcanzados en la lucha contra el hambre.

"Nuestra obligación no termina en alcanzar un indicador. Nuestra verdadera responsabilidad es garantizar que ninguna crisis económica, ningún fenómeno climático, ninguna alteración de los mercados internacionales nos haga retroceder", expresó.

Abinader también llamó a fortalecer la cooperación regional para garantizar la seguridad alimentaria y proteger los avances alcanzados frente a las crisis económicas, climáticas y geopolíticas.

Red SPAA

La actividad, organizada por el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) y la FAO, se desarrolla del 11 al 13 de agosto, con la participación de delegaciones de distintos países de América Latina y el Caribe.

En la reunión participan delegaciones de Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, además de República Dominicana.

Los representantes analizarán políticas públicas, buenas prácticas y estrategias innovadoras para fortalecer el abastecimiento, apoyar a los productores locales, contribuir a la estabilidad de los precios y mejorar el acceso y la disponibilidad de alimentos, especialmente en zonas urbanas y periurbanas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/11/ae574e2b-eafc-4213-aaa5-e0dc83b161b1-b49300c2.jpg En la actividad participan representantes de Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México, Paraguay, Cuba, Costa Rica, El Salvador, Honduras, México, Perú y Uruguay. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

El encuentro busca consolidar la cooperación regional y convertir el intercambio de experiencias en acciones concretas que contribuyan a que el hambre sea, como planteó el presidente Abinader, "definitivamente, parte del pasado".

En la actividad también participaron el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat; el director ejecutivo del Instituto Nacional de Estabilización de Precios (Inespre), David Herrera Díaz; y el jefe de la Asesoría Especial del Ministerio de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar de Brasil, Eric Moura.