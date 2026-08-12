¿Cuánto cuesta comer saludable en la República Dominicana?

Los vegetales son una fuente rica de nutrientes. ( SHUTTERSTOCK )

Una ama de casa de clase baja va al supermercado y compra los alimentos para ella y sus tres hijos, tales como pan, chocolate, plátanos, queso, huevo, arroz, habichuelas, espaguetis, pollo y harina de maíz.

Al calcular el presupuesto mensual de la comida le totalizan unos 12,000 pesos.

Pero una dieta saludable debe estar basada en alimentos nutritivos como víveres, carnes, huevos, pescado, aguacates, nueces, vegetales, y demás, que brinden una gran proporción de vitaminas y proteínas, explican las nutriólogas Eva González y Katherine Reyes.

Un alto costo

Reyes estima que una sola persona consumiría alrededor de 10,000 pesos o menos para comer 100 % saludable, y en el caso de una familia de tres, cuatro o más integrantes, el gasto podría aumentar hasta los 25,000 pesos o superarlo. Estos montos pueden variar por factores como la edad, el sexo, el nivel de actividad física y las necesidades nutricionales de cada individuo.

En cambio, González calcula que una mujer adulta con baja ingesta de alimentos necesita unos 15,000 pesos mensuales, aproximadamente, para mantener una alimentación saludable, mientras que para los hombres serían 20,000 pesos.

Hasta el 2025, cerca de 1.9 millones de personas no contaban con los recursos necesarios para gastar en una dieta saludable, de acuerdo con el informe "El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2026", difundido por la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en coordinación de otros organismos.

El costo de una dieta saludable en la República Dominicana pasó de 3.39 dólares de paridad de poder adquisitivo (PPA) en el 2017 a 5.60 dólares en el 2025, representando un incremento del 65.2 %.

Un menú saludable

Las nutriólogas afirman que para un dominicano regular, un desayuno con muchas proteínas y bajo en carbohidratos lo constituyen dos o cuatro huevos con aguacates y tomates, atún, víveres o frutos secos, mientras que en el almuerzo exhortan reducir el arroz y aumentar el consumo de vegetales, además de comer carnes rojas. Recomiendan cenar huevos, ensalada, carne blanca y pescados.

"El dominicano debería reducir el consumo de harina y sus derivados. Las pastas tradicionales que come, no tienen ningún aporte nutricional, aunque recomiendo las que son hechas a base de legumbres y lentejas", dice González.