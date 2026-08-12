"Producir aquí y comprar aquí": Eric Rivero propone usar compras públicas para fortalecer el agro

El presidente de la Asociación Dominicana de Productores de Leche (Aproleche), Eric Rivero, planteó profundizar el uso de las compras públicas como una herramienta para fortalecer la producción agropecuaria nacional, generar estabilidad para los productores y garantizar alimentos de origen dominicano a la población.

Rivero destacó la importancia de asegurar mercados estables para los productores y puso como ejemplo la decisión del Gobierno de garantizar que la leche servida a los estudiantes a través del desayuno escolar sea de producción nacional.

"Tenemos que profundizar el círculo virtuoso de las compras públicas para las y los productores agropecuarios", expresó en una nota de prensa.

A su juicio, esta política genera estabilidad y confianza entre miles de productores al garantizarles un mercado para sus productos, al tiempo que contribuye a la soberanía alimentaria del país.

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Consideró que este modelo debe ampliarse a otros renglones de la producción agropecuaria, como el pollo, los huevos, la carne y el arroz, mediante su adquisición prioritaria para los distintos programas sociales del Estado.

"Producir aquí y comprar aquí"

El dirigente agropecuario hizo el planteamiento durante su participación en la apertura de la XXXV Feria Agropecuaria de la Región Este, organizada por la Asociación de Ganaderos de Nisibón (Agani), donde resaltó el crecimiento y la importancia de la actividad ganadera en esa zona.

"Producir aquí y comprar aquí", sostuvo Rivero, al considerar que el fortalecimiento de los mercados para los productos nacionales debe formar parte de una estrategia integral para el desarrollo del sector agropecuario.

Pide priorizar sanidad animal

Rivero también llamó a mantener la sanidad animal como una prioridad, al considerar que constituye un elemento fundamental para proteger la producción nacional, garantizar la calidad de los alimentos y preservar la competitividad de los productores dominicanos en los mercados internacionales.

Asimismo, valoró la feria agropecuaria como un espacio para conocer de cerca la realidad de la ganadería de la región Este.

El presidente de Aproleche reiteró su compromiso de impulsar políticas orientadas al crecimiento y la sostenibilidad de la producción agropecuaria dominicana.