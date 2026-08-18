EE. UU. destaca liderazgo de República Dominicana en infraestructura digital segura

Conferencia anual de la Asociación de Organizaciones Nacionales de Telecomunicaciones del Caribe (Canto), celebrada del 9 al 12 de agosto en Punta Cana. ( FOTO TOMADA DEL X DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS EE. UU. )

Estados Unidos felicitó a la República Dominicana por su liderazgo en el impulso de una infraestructura digital confiable y segura y se comprometió a mantener la asistencia técnica, las herramientas de financiamiento y el respaldo diplomático para apoyar la transformación tecnológica del Caribe.

El reconocimiento fue formulado por el Departamento de Estado tras la participación de funcionarios estadounidenses en la conferencia anual de la Asociación de Organizaciones Nacionales de Telecomunicaciones del Caribe (Canto), celebrada del 9 al 12 de agosto en Punta Cana.

Durante el encuentro, Estados Unidos exhortó a los gobiernos caribeños a excluir de sus sistemas de tecnologías de información y comunicaciones a proveedores considerados no confiables y adoptar criterios de mayor seguridad para la modernización de sus redes.

Medidas anunciadas

Antes de Canto 2026, el Departamento de Estado organizó, los días 7 y 8 de agosto, el Acelerador de Transformación Digital Estados Unidos-Caribe, que reunió a reguladores de la región con empresas y socios estadounidenses para desarrollar proyectos específicos relacionados con cables submarinos, financiamiento de redes 5G, conectividad satelital y preparación para la inteligencia artificial.

Washington anunció además una nueva iniciativa para cables submarinos en el Caribe y Centroamérica, destinada a ampliar la conectividad de alta velocidad mediante redes consideradas confiables, seguras y resistentes.

El programa estará acompañado de asistencia jurídica y técnica, a través del Departamento de Comercio, para ayudar a los gobiernos a elaborar legislaciones sobre proveedores confiables y reforzar la protección de infraestructuras críticas.

Impacto económico

Estados Unidos sostuvo que estas iniciativas buscan garantizar redes digitales confiables y favorecer, al mismo tiempo, el crecimiento económico y las oportunidades comerciales tanto para empresas estadounidenses como caribeñas.

The @StateDept sponsored the Caribbean Digital Transformation Accelerator in the Dominican Republic, bringing leaders together to build the digital backbone of tomorrow. Undersea cables. 5G. Satellites. Artificial Intelligence.



In partnership with the Caribbean, America will... pic.twitter.com/iy2b8xqN7n — State Department Economic Affairs (@EconAtState) August 18, 2026