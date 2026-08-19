El país del botellón: 84 de cada 100 hogares compran el agua que beben

Lugar de ventas de botellones de agua. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

En la República Dominicana, tener agua en la tubería no significa necesariamente beberla. De los 3,726,936 hogares registrados en el Censo 2022, unos 3,141,171, equivalentes al 84.3 %, declararon el botellón como su principal fuente de agua para beber.

Otro 3.2 % obtiene agua procesada mediante camioncitos distribuidores, mientras apenas alrededor del 9 % utiliza alguna modalidad proveniente del acueducto.

Los datos aparecen en el fascículo Agua y Saneamiento en los hogares de la República Dominicana, publicado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) en mayo del 2026.

La paradoja surge al comparar estas cifras con el abastecimiento doméstico. La Enhogar 2024 indica que, en la zona urbana de la región Ozama o Metropolitana, el 94.4 % de los hogares recibe agua de la red pública, dentro o fuera de la vivienda. Así, las familias utilizan una fuente para bañarse, lavar, limpiar y cocinar, y otra para beber.

El botellón funciona como una "segunda red de agua", pagada directamente por los hogares.

La Asociación Dominicana de Procesadores de Agua Purificada (Asoproagua) estima que existen más de 4,200 plantas procesadoras, frente a unas 2,025 contabilizadas en el 2020.

Según su presidente, Julio Quezada, cerca del 30 % no está registrado ante la Digemaps. Son estimaciones gremiales, no un registro oficial consolidado.

El Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal) dispone de normas diferenciadas: la Nordom 1 establece los requisitos del agua potable y la Nordom 64, los del agua procesada envasada. Pro Consumidor también realiza inspecciones y análisis en plantas envasadoras.

El reporte de potabilidad

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) reportó un índice de potabilidad de 83.83 % entre el 28 de junio y el 4 de julio de 2026. Sin embargo, potabilidad, cobertura, continuidad y confianza son indicadores distintos. El agua recorre redes y pasa por cisternas, tinacos y otros sistemas domésticos de almacenamiento.

La dependencia genera además residuos plásticos, aunque los botellones retornables permiten múltiples reutilizaciones.

En mayo del 2026, el Ministerio de Medio Ambiente presentó el sistema de reciclaje "botella a botella" de PET y comenzó Plastic Reboot.

El desafío no es solo llevar agua a las viviendas, sino lograr que la población confíe en su calidad, continuidad y seguridad para beberla.

83.8 % Índice de Potabilidad entre el 28 de junio y el 4 de julio de 2026, según reportó Inapa.