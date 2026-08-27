UMPIH resalta aporte de las teleras a familias vulnerables

Sede de la Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina (UMPIH) ( FOTO CEDIDA POR LA UMPIH )

La Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina (UMPIH) destacó el impacto social y económico de la tradicional adquisición de teleras navideñas que realiza el Gobierno dominicano para ser distribuidas entre familias vulnerables de todo el país.

El gremio resaltó que esta iniciativa, desarrollada desde los antiguos Comedores Económicos, se ha mantenido durante los últimos cinco años bajo la gestión del presidente Luis Abinader y del director de los Comedores Económicos del Estado, Edgar Augusto Féliz Arbona.

La compra de las teleras forma parte de la planificación destinada a garantizar que miles de familias puedan contar con alimentos tradicionales durante los almuerzos y cenas navideñas.

UMPIH señaló que, además de cumplir una función social, este programa representa un importante respaldo a la industria nacional de la harina, debido a que genera oportunidades de producción para cientos de panaderías y mipymes ubicadas en diferentes provincias y municipios.

La elaboración de las teleras también dinamiza la cadena productiva del sector, al generar empleos y aumentar la demanda de materias primas, transporte y otros servicios vinculados a la actividad panadera.

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El gremio consideró que la iniciativa permite alcanzar un doble propósito: contribuir a que familias en condiciones de vulnerabilidad reciban alimentos propios de la tradición navideña dominicana y, al mismo tiempo, apoyar a productores nacionales y fortalecer las economías locales.

"Cada telera producida en el país representa alimento para una familia y trabajo para una panadería dominicana", expresó la UMPIH.

La organización valoró que este tipo de programas contribuya a mantener activa la producción nacional y a generar oportunidades para las pequeñas y medianas empresas que forman parte de la industria de la harina.

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