Mitsubishi revive la yipeta Montero con un modelo premium y prepara dos todoterrenos más pequeños

El vehículo Pajero, conocido como Montero. ( IMAGEN CEDIDA POR MITSUBISHI. )

Mitsubishi ha devuelto a la vida uno de sus nombres más emblemáticos. La yipeta Montero en el mercado dominicano y cuyo nombre oficial es Pajero, regresa después de cinco años fuera de producción internacional, pero esta vez con una misión más ambiciosa: convertirse en el nuevo modelo insignia de la marca y encabezar una futura familia de vehículos todoterreno.

La compañía presentó la quinta generación del Pajero, un SUV de estructura de largueros que incorpora un interior más lujoso, nuevas tecnologías de conducción y un sistema de tracción desarrollado para conservar las capacidades fuera del asfalto que hicieron famoso al modelo.

El reposicionamiento apunta a un segmento ocupado por modelos como Toyota Land Cruiser y Nissan Patrol, aunque por dimensiones y precios algunos de sus competidores más directos serán el Toyota Land Cruiser Prado y el Ford Everest.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/03/whatsapp-image-2026-09-03-at-74627-am-b75b06ee.jpeg El tablero integra dos pantallas de hasta 14.3 pulgadas. https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/03/whatsapp-image-2026-09-03-at-74626-am-1-64e43c84.jpeg El interior del Pajero, conocido como Montero. ‹ >

Mitsubishi definió el nuevo vehículo bajo tres principios: confianza, confort y, por primera vez, "prestigio". Ese último concepto marca una ruptura con las generaciones anteriores: la empresa quiere que el Pajero deje de ser visto únicamente como un todoterreno resistente y pase a ocupar la parte alta de su catálogo.

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El interior refleja esa apuesta. El tablero integra dos pantallas de hasta 14.3 pulgadas, materiales suaves al tacto, cristales acústicos para reducir el ruido y un sistema de sonido Yamaha de 12 bocinas. Puede disponer de tres filas de asientos y capacidad para siete pasajeros.

Sin embargo, Mitsubishi no abandonó el enfoque todoterreno.

El nuevo Pajero vuelve a utilizar un chasis tipo escalera, derivado de la camioneta Triton —L200 en algunos mercados—, después de que las dos generaciones anteriores adoptaran una construcción monocasco. La suspensión delantera es independiente de doble horquilla y detrás utiliza un nuevo eje rígido con cinco enlaces.

Características técnicas

Cuenta además con el sistema Super Select 4WD-II, que permite seleccionar tracción trasera, tracción integral permanente y dos configuraciones con bloqueo del diferencial central, incluida una reductora para terrenos difíciles.

A esto se añade el sistema Super-All Wheel Control (S-AWC) y siete modos de conducción: Normal, Eco, Gravel, Snow, Mud, Sand y Rock. Su distancia libre al suelo alcanza los 230 milímetros.

El motor inicialmente anunciado es un diésel de 2.4 litros con turbocompresor de geometría variable, capaz de entregar hasta 480 Nm de torque. Se combina con una nueva transmisión automática de ocho velocidades.

El Pajero mide 4.92 metros de largo, 1.925 metros de ancho y 1.91 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2.87 metros.

Mitsubishi comenzará su comercialización en Tailandia, donde también se fabrica, y posteriormente llegará a Japón y Australia durante el año fiscal 2026. A partir del ejercicio fiscal 2027, la empresa pretende expandirlo a alrededor de 100 países de Asia, América Latina y Medio Oriente.

Todavía no ha confirmado específicamente su comercialización en República Dominicana.

El regreso del Pajero no terminará con este modelo.

Mitsubishi confirmó en su estrategia corporativa hacia la década de 2030 que pretende convertir al Pajero en una serie completa y concentrar parte de sus inversiones en vehículos todoterreno. El fabricante planea lanzar 13 modelos nuevos entre los ejercicios fiscales 2026 y 2031.

El plan de productos muestra, junto al nuevo Pajero, dos SUV todoterreno de menor tamaño identificados provisionalmente como "Compact SUV" y "Small SUV". Esto apunta a que el Pajero será acompañado por dos hermanos menores.

La estrategia recuerda además la propia historia de Mitsubishi. La compañía comercializó anteriormente el Pajero Mini, el Pajero Junior y el Pajero iO para llevar la imagen de su todoterreno principal a vehículos más pequeños.

Estrategia futura

Medios especializados japoneses y australianos han planteado que los futuros modelos podrían recuperar nombres como Pajero Junior y Pajero Mini. Uno de ellos sería un SUV mediano destinado a competir con vehículos como Toyota RAV4, Mazda CX-5 o incluso el nuevo Land Cruiser FJ, mientras el más pequeño podría convertirse en rival del Suzuki Jimny.

Ese punto, sin embargo, todavía no está confirmado. Mitsubishi ha anunciado oficialmente el desarrollo de la familia Pajero y ha mostrado un SUV compacto y otro pequeño dentro de su planificación, pero no ha revelado sus nombres definitivos ni sus características técnicas.

El presidente y director de operaciones de Mitsubishi Motors, Keisuke Kishiura, dejó claro durante la presentación que el nuevo Pajero será el punto de partida de esa estrategia. El vehículo, dijo, encabezará tanto "la serie Pajero que seguirá" como el resto de la gama de Mitsubishi.

En Australia ya se conoce además una primera referencia de precios. El Pajero comenzará allí en 68,490 dólares australianos antes de gastos, por debajo de los 73,200 dólares australianos del Toyota Land Cruiser Prado básico. Las versiones superiores llegarán hasta 84,990 dólares australianos.

El regreso tiene un peso considerable para Mitsubishi. Lanzado originalmente en 1982, el Pajero acumuló más de 3.29 millones de unidades producidas en cuatro generaciones y se comercializó en más de 170 países y territorios.

También construyó buena parte de su reputación deportiva en el Rally Dakar, donde consiguió 12 victorias, siete de ellas consecutivas.