Así funciona la entrega de comida con drones que se prueba en Santo Domingo

El dron durante la demostración de entrega de un pedido de comida desde la avenida Winston Churchill hasta la Torre WC. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

Cuando el reloj marcó las 9:07 de la mañana de este jueves, un dron despegó desde el parqueo de la sucursal de Taco Bell ubicada en la avenida Winston Churchill, en el Distrito Nacional con un pedido de comida rápida con destino a la Torre WC.

El dron inició su recorrido sin que fuera necesario utilizar un repartidor en motocicleta. Aproximadamente tres minutos después, a las 9:10 de la mañana, el pedido ya había llegado a la Torre WC, donde fue recibido por personal de las instalaciones.

La operación fue realizada como parte de una nueva fase de entregas mediante drones impulsada por CrecerLab en alianza con Taco Bell, con el objetivo de validar el funcionamiento de este servicio en una ruta autorizada.

De acuerdo con Carlos Barranco, gerente general de CrecerLab, el dron está programado para seguir la ruta establecida y puede alcanzar una velocidad de unos 55 kilómetros por hora.

Barranco explicó que, antes de iniciar cada operación, el pedido es pesado para verificar que se encuentre dentro del peso máximo permitido. El dron utilizado durante la demostración tiene una capacidad de carga de 1.3 kilogramos.

Una vez colocado el pedido, se inicia el vuelo. El dron se eleva hasta unos 300 pies de altura, se desplaza aproximadamente 50 metros hacia el oeste y posteriormente toma el corredor hacia el norte hasta llegar a la Torre WC, ubicada en la Winston Churchill número 5.

Al llegar a su destino, aterriza de manera autónoma y es recibida por un personal de las instalaciones, quienes se encargan de recoger el pedido.

Según Barranco, el proceso completo actualmente tarda entre cinco y siete minutos, mientras que el tiempo de vuelo es de aproximadamente un minuto y medio.

Pedidos por WhatsApp

El gerente afirmó que actualmente los colaboradores de la Torre WC realizan sus pedidos mediante WhatsApp, a través de un asistente. Señaló que una vez realizado el pedido, la empresa de comida recibe una notificación, prepara los productos y avisa al piloto cuando el pedido está listo para iniciar la operación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/03/whatsapp-image-2026-09-03-at-104917-am-6ca830e6.jpeg Momento en que el dron realiza el vuelo hacia la Torre WC con un pedido de comida. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/03/whatsapp-image-2026-09-03-at-104916-am-eb27b64d.jpeg El dron realiza el recorrido aéreo durante la demostración de entrega de comida hacia la Torre WC. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA ) ‹ >

Una primera fase

Barranco señaló que esta primera etapa tiene como objetivo recolectar datos y validar las operaciones, para que posteriormente el sistema pueda expandirse y alcanzar entregas de mayor escala, primero en el Gran Santo Domingo y luego en otras zonas del país.

"Tenemos que ir paso a paso con el IDAC, el regulador va viendo, nos va dando nuevos permisos", explicó.

Indicó que posteriormente el sistema pueda expandirse y alcanzar entregas de mayor escala, primero en el Gran Santo Domingo y luego en otras zonas del país.

Por ahora, el servicio está dirigido exclusivamente a los colaboradores del Centro Financiero Crecer en la Torre WC, donde se desarrolla esta fase inicial.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/03/whatsapp-image-2026-09-03-at-104852-am-1-147ea641.jpeg Carlos Barranco, gerente general de CrecerLab, y Eddy Jesús Reyes, director comercial de Bell Dominicana, durante la demostración de entrega mediante drones. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

De acuerdo con Barranco, la empresa cuenta desde hace dos años con una certificación del Instituto Dominicano de Aviación Civil (Idac) que la habilita como operador aéreo para realizar entregas mediante drones.

Entregas en menos minutos

De su lado, Eddy Jesús Reyes, director comercial de Bell Dominicana destacó que uno de los principales objetivos de la iniciativa es la posibilidad de reducir el tiempo de entrega de un producto a un consumidor.

"Poder comprometerse con un cliente de que su entrega de su comida la va a lograr en menos de dos minutos. Ojalá podamos seguir consiguiendo más apoyo, más apertura por parte de las instituciones de nuestro país", expresó.