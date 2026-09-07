El regreso a clases pegó duro al bolsillo: educación aumentó 2.72 %

Cinco estudiantes del Politécnico María de la Altagracia de Villa Duarte, Santo Domingo Este, en el primer día de docencia del año escolar 2026-2027. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

La inflación general de República Dominicana fue de 0.38 % en agosto, pero el incremento de los precios relacionados con la educación fue considerablemente mayor: el grupo Educación registró una variación de 2.72 %, equivalente a más de siete veces el aumento promedio del Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante el mes.

La diferencia muestra que el comportamiento de los precios no fue uniforme. Mientras el índice general avanzó menos de medio punto porcentual, las familias que enfrentaron gastos relacionados con el inicio del año escolar estuvieron expuestas a incrementos significativamente superiores en algunos de esos servicios.

El Banco Central atribuyó el aumento de 2.72 % en Educación principalmente a las nuevas tarifas de los colegios privados para los niveles preescolar, primario y secundario.

La institución explicó que se trata de un comportamiento estacional asociado al comienzo del año escolar y al proceso de matriculación, período en el que habitualmente se producen ajustes en los precios de estos servicios.

Pero los colegios no fueron el único componente educativo que subió. El Banco Central también identificó incrementos en la educación universitaria, los libros y el transporte escolar.

El peso de estos aumentos se observa además en la medición por niveles de ingreso. El Banco Central señaló que el quintil de menores ingresos registró una inflación de 0.32 %, inferior a la de otros grupos, precisamente porque Educación y Restaurantes y Hoteles tienen una menor incidencia en su estructura de consumo.

Los quintiles 2 y 5 registraron aumentos de precios de 0.35 %, mientras los quintiles 3 y 4 alcanzaron 0.37 %.

No solo fueron los gastos escolares

La presión de agosto tampoco quedó limitada a las aulas. El grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas aumentó 0.42 %, por encima del 0.38 % registrado por el IPC general. Entre los productos que el Banco Central identificó con aumentos estuvieron las papas, el pollo fresco, el arroz, el agua purificada, las hortalizas frescas y los guandules verdes. También subieron los refrescos y las chinolas. En sentido contrario, disminuyeron los precios de productos como ajíes, plátanos verdes, huevos, aguacates, yuca y naranjas, lo que moderó el aumento general del grupo de alimentos. La inclusión del agua purificada entre los productos que aumentaron resulta particularmente relevante por tratarse de un artículo de consumo habitual de los hogares, al igual que el pollo y el arroz. En conjunto, los grupos Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, Educación, Transporte, Bienes y Servicios Diversos, Restaurantes y Hoteles y Muebles y Artículos para el Hogar explicaron el 88.38 % de toda la inflación registrada durante agosto.

También subieron el motoconcho y la comida fuera de casa

El transporte aumentó 0.26 % durante agosto. El Banco Central señaló que incidieron los reajustes aplicados a las gasolinas regular y premium y al gasoil.

A esos incrementos se sumaron los servicios de transporte en motocicleta —el motoconcho— y nuevamente el transporte escolar.

Sin embargo, la caída en los precios de los automóviles y de los boletos aéreos ayudó a contener el índice del grupo Transporte. El Banco Central atribuyó la reducción de los automóviles a la apreciación del peso frente al dólar y el descenso de los boletos aéreos a la menor demanda de viajes después del período vacacional.

Otro gasto frecuente de los consumidores también aumentó: comer fuera del hogar.

El grupo Restaurantes y Hoteles presentó una inflación de 0.39 %, ligeramente superior al IPC general. El Banco Central explicó el resultado por los aumentos en las comidas preparadas fuera de casa y destacó específicamente el plato del día.

En Salud, los precios aumentaron 0.34 %, impulsados por algunos productos farmacéuticos, mientras Muebles y Artículos para el Hogar subió 0.45 %, principalmente por productos destinados a la limpieza y conservación de las viviendas.

Bienes y Servicios Diversos avanzó 0.40 %, debido principalmente a servicios de cuidado personal como cortes, lavado y peinado del cabello.

Inflación anual todavía por encima del centro de la meta

Pese a esas presiones específicas, el Banco Central informó que la inflación interanual continuó desacelerándose.

Entre agosto de 2025 y agosto de 2026 se situó en 5.13 %, frente al 5.67 % registrado en junio. Esto representa una reducción de 0.54 puntos porcentuales en dos meses.

La inflación subyacente interanual también descendió, desde 4.96 % en junio y julio hasta 4.76 % en agosto.

El Banco Central considera que estos resultados muestran un proceso gradual de convergencia hacia su rango meta de inflación de 4.0 % ± 1.0 %.

Sin embargo, los datos de agosto muestran también la distancia que puede existir entre el promedio general y determinados gastos que enfrentan los hogares: mientras el IPC aumentó 0.38 %, el grupo Educación subió 2.72 %, más de siete veces esa tasa, justo en el mes en que las familias debieron afrontar matrículas, colegios, libros, transporte escolar y otros costos vinculados al regreso a clases.