"No podemos ni sacar ni entrar cerdos": productores de Villa Sonador denuncian trabas y piden ayuda

Una de las granjas de los productores afectados por la situación ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Pequeños productores de cerdos de Villa Sonador, en Monseñor Nouel, denunciaron este lunes que presuntas personas con poder e influencia mantienen restricciones en sus granjas, impidiéndoles trasladar y comercializar sus animales, bajo el argumento de que estarían afectados por peste porcina africana (PPA), una versión que los criadores rechazan.

Los porcicultores aseguran que militares permanecen en las entradas de algunas granjas junto a supuestos inspectores del Departamento de Ganadería, impidiendo tanto la salida como la entrada de cerdos.

Señalan que estas medidas se han adoptado pese a que, hasta el momento, no han recibido una notificación oficial que explique las razones de la decisión.

Restricciones en granjas

Ramón Castillo Soto, productor de la zona, explicó que acudieron al Banco Agrícola, al Ministerio de Agricultura y a la dependencia de Ganadería de la región para entregar un documento y plantear la situación.

Según dijo, en esas instituciones les manifestaron que desconocían lo que estaba ocurriendo en la comunidad.

Castillo Soto calificó la situación de preocupante, debido a que decenas de familias dependen económicamente de la crianza y comercialización de cerdos.

El productor pidió investigar quién estaría detrás de las restricciones y quién habría ordenado la presencia de militares en las granjas.

Asimismo, cuestionó que se les impida movilizar sus animales sin que hayan recibido una notificación oficial sobre la existencia de algún brote de peste porcina africana en la zona.

Castillo Soto, en representación de los afectados, recordó que cuando el Estado dispone el sacrificio de animales por PPA, debe contemplarse un mecanismo de compensación para los productores.

Piden auxilio a las autoridades

De su lado, Saturnino Sánchez Julián, vocal de la junta del distrito municipal Villa Sonador, llamó a las autoridades de la provincia Monseñor Nouel a intervenir para buscar una solución.

Sánchez Julián destacó que muchos de los productores son personas de escasos recursos que encuentran en la crianza de cerdos una de sus principales fuentes de sustento y utilizan los ingresos de esa actividad para cubrir sus necesidades.

El dirigente político también llamó a los representantes de los diferentes sectores políticos de Villa Sonador a dejar de lado las diferencias partidarias y unirse en respaldo de los productores afectados.

Mientras tanto, los porcicultores esperan que el Ministerio de Agricultura y las autoridades de Ganadería esclarezcan si existe algún brote de fiebre porcina africana en la zona, así como las razones por las que se impide a los productores movilizar sus animales.