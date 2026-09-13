Alza de maíz, soya, fletes y petróleo elevan los costos de la producción avícola

Vista de una granja de pollos en la República Dominicana. ( CEDIDA POR ADA )

El aumento de los precios del maíz y la harina de soya, junto con el encarecimiento de los fletes internacionales y del petróleo, está elevando los costos de producción de la avicultura dominicana, advirtió la Asociación Dominicana de Avicultores (ADA).

A pesar de estas presiones, el sector mantiene elevados niveles de producción, con más de 400 millones de huevos mensuales y un promedio de 23 millones de pollos, con los que procura garantizar el abastecimiento del mercado nacional.

Entre los principales factores que están elevando los costos figuran el maíz y la harina de soya, utilizados para la alimentación de las aves y adquiridos en los mercados internacionales. A esto se suman el incremento de los fletes marítimos y el precio del petróleo.

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Mercados internacionales

De acuerdo con la ADA, el precio del maíz en el mercado de Chicago se mantiene cerca de 5.50 dólares por bushel, debido a una fuerte demanda de exportación.

En tanto, la soya acumula un aumento de 21.75 centavos de dólar por bushel, equivalente a 1.69 %, durante las últimas cuatro semanas, impulsado por las compras de China.

A este panorama se agrega el comportamiento del petróleo. La asociación señaló que el crudo Brent cerró por encima de los 100 dólares por barril, lo que repercute directamente en los costos de los fletes marítimos y encarece las importaciones que requiere la industria avícola.

La ADA explicó que el comportamiento de estos mercados internacionales incrementa los costos que enfrentan los productores para alimentar y mantener las aves, una situación que puede repercutir en los precios finales del pollo y el huevo.

Ambos productos tienen un peso importante en el consumo de los hogares dominicanos y forman parte de la canasta básica.

La asociación aseguró que, pese al escenario internacional, mantiene el compromiso de garantizar un abastecimiento estable del mercado y continuar aumentando la producción local hasta alcanzar plenamente la demanda nacional.

La Junta Directiva de la ADA indicó que dará seguimiento al comportamiento de los mercados internacionales y mantendrá informados a productores, autoridades y consumidores sobre las variaciones que puedan repercutir en los precios finales del pollo y el huevo.