Las 32 cámaras de comercio unifican criterios para el Registro Mercantil

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, el presidente Luis Abinader y la presidenta de Fedocámaras, Lucile Houellemont. ( FOTO CEDIDA POR EL MICM )

Las 32 cámaras de comercio de la República Dominicana ya operan bajo criterios unificados para el Registro Mercantil, una medida que busca estandarizar los procesos de registro de empresas en todo el territorio nacional y fortalecer la seguridad jurídica para los negocios.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), establece que los usuarios puedan realizar sus procesos bajo los mismos criterios, independientemente de la provincia donde gestionen su Registro Mercantil.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, destacó que uno de los principales resultados de la homologación es que una persona interesada en establecer un negocio pueda constituir una empresa y obtener su Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) en menos de 24 horas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/13/whatsapp-image-2026-09-13-at-90509-am-1305e207.jpeg El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón. (CEDIDA POR ELMICM)

"Haber podido homologar los procesos para que obtener un Registro Mercantil de la misma manera en cualquiera de las 32 cámaras de comercio del país, es poderosísimo frente a un inversionista extranjero o frente a cualquiera que quiera hacer negocios en la República Dominicana", afirmó.

Sanz Lovatón habló durante la puesta en marcha de la iniciativa "Empresas 24h", presentada en la séptima edición de HUB Cámara Santo Domingo, actividad encabezada por el presidente Luis Abinader.

El funcionario explicó que la resolución que establece los criterios unificados fue elaborada de manera conjunta por las 32 cámaras de comercio y representantes del sector privado.

De acuerdo con el MICM, la medida permitirá agilizar los procesos, mejorar la trazabilidad de las transacciones y ofrecer mayor previsibilidad a quienes realizan trámites relacionados con el Registro Mercantil.

Un cambio en el Registro Mercantil

La presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo y de la Federación Dominicana de Cámaras de Comercio (Fedocámaras), Lucile Houellemont, señaló que el país ha pasado de procesos manuales y en papel a un sistema digital e interconectado para la gestión del Registro Mercantil.

Houellemont valoró la resolución de criterios unificados como un instrumento para fortalecer la seguridad jurídica empresarial, debido a que anteriormente los registros mercantiles podían aplicar criterios distintos dependiendo de la jurisdicción.

A su juicio, esa situación generaba incertidumbre tanto para las empresas como para los usuarios que realizaban trámites en las distintas provincias.

La dirigente empresarial agradeció a Sanz Lovatón por impulsar el proceso de homologación y destacó que durante décadas las cámaras de comercio habían esperado la definición de criterios comunes para la aplicación de la Ley 479-08 sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada.

Las normas vinculantes fueron adoptadas mediante una resolución del MICM, como órgano regulador de las cámaras de comercio y del Registro Mercantil, luego de un proceso de consulta pública.

Beneficios de la homologación

La unificación busca que los trámites relacionados con el Registro Mercantil tengan criterios comunes en todo el país, reduciendo diferencias entre jurisdicciones y facilitando la creación y formalización de empresas.