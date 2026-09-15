Haití revive restricciones de 2015 y limita entrada terrestre de 22 productos de RD

Las restricciones que Haití comenzó a aplicar con mayor rigor esta semana sobre mercancías procedentes de República Dominicana afectan actualmente a 22 categorías de productos, desde alimentos básicos y bebidas hasta materiales de construcción y artículos para el hogar.

La medida no constituye una prohibición absoluta de importar esos productos.

Las autoridades haitianas impiden que ingresen desde República Dominicana por la frontera terrestre. La disposición que sirve de fundamento a los controles establece que esas mercancías deben llegar a Haití por vía marítima o aérea.

Diario Libre informó ayer que durante buena parte del mercado binacional del lunes las operaciones en la aduana de Ouanaminthe, frente a Dajabón, estuvieron afectadas por controles y retenciones de mercancías procedentes de República Dominicana.

Una fuente aduanera citada por el medio explicó que las actuaciones responden a restricciones del Ministerio de Economía y Finanzas de Haití sobre productos introducidos por vía terrestre desde territorio dominicano.

Qué productos están afectados

La lista que está siendo aplicada actualmente en Ouanaminthe incluye 22 categorías:

Harina de trigo; aceite comestible; jabón para lavar; detergente en polvo; envases de foam; agua potable; pinturas y productos para carrocerías de vehículos; mantequilla para cocinar; manteca; hierro para construcción; pastas alimenticias; metal desplegado y láminas; tuberías de PVC; jugos en polvo; bebidas gaseosas; cerveza; snacks; maíz molido; colchones; equipos pesados para construcción; utensilios domésticos de plástico y galletas.

No es una medida nueva

De acuerdo con documentos obtenidos por Diario Libre, la restricción tiene su origen en una decisión adoptada por el Ministerio de Economía y Finanzas haitiano en septiembre de 2015.

Le Nouvelliste informó entonces que el Gobierno había decidido impedir el ingreso terrestre de 23 productos provenientes de República Dominicana y exigir que fueran importados por vía marítima, utilizando los puertos de Puerto Príncipe o Cabo Haitiano, o por vía aérea.

La disposición entró en vigor el 1 de octubre de 2015.

El objetivo declarado por las autoridades haitianas era aumentar el control sobre la calidad de las mercancías y combatir la evasión fiscal y el contrabando en la frontera.

El entonces ministro haitiano de Comercio, Jude Hervey Day, explicó posteriormente que no se trataba de una prohibición de las importaciones dominicanas, sino de una modificación de la ruta por la cual determinados productos podían ingresar legalmente a Haití.

La lista original de 2015 incluía 23 renglones. Entre ellos figuraba el cemento gris, aunque la propia relación publicada entonces lo señalaba con una excepción.

La información disponible en medios haitianos indica que los controles observados actualmente en Ouanaminthe se están aplicando sobre 22 grupos de productos, mientras que la disposición de 2015 comprendía 23.

Hasta el momento no se ha localizado una comunicación pública del Ministerio de Economía y Finanzas de Haití que explique si esa diferencia responde formalmente a la exclusión del cemento o a una actualización de la disposición original.

Qué rutas terrestres quedan afectadas

Aunque la aplicación estricta documentada esta semana ocurrió en Ouanaminthe-Dajabón, la disposición original no estaba limitada a ese paso.

La restricción se refiere a la importación terrestre de esos productos desde República Dominicana.

Haití y República Dominicana cuentan con cuatro principales pasos fronterizos oficiales: Ouanaminthe-Dajabón, Belladère-Comendador/Elías Piña, Malpasse-Jimaní y Anse-à-Pitres-Pedernales.

Un estudio sobre la administración aduanera haitiana elaborado con participación de las autoridades del país identifica esos cuatro puntos como los cruces oficiales para el comercio terrestre entre ambas naciones.

La medida de 2015 ordenaba a las aduanas haitianas incautar los productos incluidos en la lista cuando intentaran ser introducidos a través de un puesto fronterizo terrestre o mediante un puerto distinto de los autorizados.

La restricción, por tanto, no está limitada jurídicamente al paso de Ouanaminthe-Dajabón.

La información disponible hasta ahora no permite determinar si el reforzamiento observado en Ouanaminthe será aplicado con la misma intensidad y de manera simultánea en Belladère, Malpasse y Anse-à-Pitres.

Una restricción vigente desde 2015

Aunque durante años numerosos productos continuaron atravesando la frontera terrestre, las autoridades haitianas han sostenido que la disposición de 2015 nunca fue formalmente eliminada. En abril de 2017, el director general del Ministerio de Comercio haitiano aseguró a Radio Métropole que la prohibición de entrada terrestre de los productos dominicanos permanecía vigente y negó que hubiese sido levantada oficialmente.Un informe posterior sobre la administración aduanera haitiana también señaló que, aunque el Gobierno había prohibido en 2015 la entrada terrestre de esos productos, muchos continuaron ingresando debido a las limitaciones para hacer cumplir la medida en la frontera. Los controles observados esta semana corresponden, según las informaciones disponibles, a una aplicación más estricta de una disposición existente desde 2015 y no a la aprobación de una nueva prohibición comercial.El reforzamiento ocurre además pocos días después de que autoridades haitianas y dominicanas se reunieran el 3 de septiembre en Ouanaminthe para discutir, entre otros asuntos, la formalización del comercio fronterizo, la lucha contra las actividades económicas ilícitas y una mayor cooperación entre ambos países. Todavía debe determinarse si Haití extenderá los controles observados en Ouanaminthe a los demás cruces fronterizos y si mantendrá de manera permanente la aplicación estricta de la restricción sobre las 22 categorías actualmente señaladas.