En RD existen casi tantas líneas de celulares como cantidad de población

La República Dominicana continuó cerrando la diferencia entre la cantidad de líneas telefónicas móviles por habitantes, luego de que el número de teléfonos celulares con acceso al servicio de telecomunicaciones se incrementara el año pasado, lo que también permitió elevar el porcentaje de estos aparatos con conectividad a internet.

Al primero de enero de 2025, la población del país se estimó en 10,986,098 personas, mientras que las líneas móviles alcanzaron al cierre de ese mes 10.8 millones, lo que indica una diferencia entre ambas cifras de 166,313.

Sin embargo, a diciembre del año pasado las líneas móviles en el país representaban poco más de 11 millones, número que además de representar un crecimiento de 1.7 % con relación a las de enero, implica un cierre en la brecha entre la cantidad de cuentas y los ciudadanos.

Tomando como referencia las proyecciones de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) sobre la población, que para el primero de enero de 2026 la situó en 11,087,418 de personas, al compararla con el número de líneas registradas un mes antes, todavía se observa una diferencia a favor de estas últimas solo 84,064 cuentas.

Algunos de los datos están contenidos en el Anuario Estadísticas Económicas 2025, que elabora la ONE, en el cual se establece que al cierre del año el 75.5 % de las líneas móviles era prepago, equivalente a 8.3 millones, mientras que el restante 24.5 % (2.7 millones) estaban contratadas bajo modalidad pospago.

Acceso a internet

De igual forma, en el documento también se observa un incremento en la cantidad de cuentas de líneas móviles con acceso a internet durante el 2025.

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El informe indica que, del total de líneas que habían registradas a diciembre del año pasado, el 88.4 % de ellas, equivalente a 9.7 millones, contaba con acceso a internet móvil, una cifra que al primer mes de ese año fue de un 87 %.