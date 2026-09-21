Anadegas retoma amenaza: suspenderá pagos con tarjetas de crédito y débito este viernes

Vehículos en una estación de combustible. ( ARCHIVO / DL )

La Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas) mantiene su llamado a desconectar el servicio de Verifón con el cual se usan las tarjetas de crédito y débito en las 780 estaciones afiliadas a partir de las 6:00 de la mañana del viernes 25 de septiembre, si antes no se alcanza un acuerdo sobre los costos asociados al uso de los servicios electrónicos de pago.

El presidente de Anadegas, Juan Elías Pérez, afirmó que el sector ha participado durante las últimas semanas en varias reuniones convocadas para buscar una solución al reclamo, pero aseguró que esos encuentros no han producido resultados concretos.

"Hemos asistido a reuniones improductivas cada vez que se nos ha invitado, sin resultados concretos en favor de nuestro reclamo", declaró Pérez.

El dirigente sostuvo que los detallistas de combustibles no están dispuestos a asumir lo que calificó como un costo equivalente al 27 % de las utilidades brutas por el uso de los servicios electrónicos de pago.

Pérez también afirmó que República Dominicana se encuentra entre los países de la región donde los detallistas de combustibles asumen mayores costos por el uso de tarjetas y terminales de pago.

Según las comparaciones realizadas por el sector, aseguró que el país es "dentro de 34 países la nación que más caro pagamos por el uso de tarjetas y Verifón".

"Simplemente no lo vamos a aceptar", enfatizó.

Reunión con el MICM

El presidente de Anadegas informó que el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) convocó a una última reunión para este martes, a la que acudirá una comisión de la asociación.

Sin embargo, aclaró que la participación en ese encuentro no implica la suspensión de la decisión anunciada para el viernes.

"Si esta reunión resulta ser más de lo mismo, no suspenderemos nuestro llamado", manifestó Pérez.

Anadegas reconoció los esfuerzos de mediación realizados por Pro Consumidor y el MICM para procurar un entendimiento entre las partes, aunque el presidente de la organización sostuvo que la solución definitiva requiere una decisión del más alto nivel.

"El presidente Luis Abinader sabe dónde se debe resolver esto, tal como se le ha planteado", afirmó.

La organización informó que sus asociaciones regionales permanecen activadas y coordinadas ante el vencimiento del plazo.

Pérez indicó que todas las provincias están coordinadas, mientras que San Francisco de Macorís permanece como centro de la movilización del sector en la región del Cibao.

Anadegas, que tiene 67 años de fundada, reiteró que su reclamo está dirigido a revisar los costos asociados al uso de los servicios electrónicos de pago en las estaciones de combustibles.

La entidad mantiene su llamado a desconectar el Verifón en sus estaciones afiliadas a partir de las 6:00 de la mañana del viernes, en caso de que no se alcance un acuerdo antes de esa fecha.