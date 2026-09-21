Anadegas se reunirá con Industria y Comercio ante conflicto que amenaza el pago con tarjetas

El presidente de Anadegas, Juan Elias Pérez. ( DIARIO LIBRE / FOTO DE ARCHIVO )

El presidente de la Asociación Nacional de Detallistas de Combustibles (Anadegas), Juan Elías Pérez, dijo que este martes el gremio sostendrá una reunión con el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo Sanz Lovatón para discutir sobre la problemática de uso de los verifones en las estaciones de gasolinas.

El sistema de Verifón es el proceso con el que se paga con tarjeta de crédito o débito.

"Cada vez que sube el precio de los combustibles la banca dominicana sale ganando en prejuicio de nosotros porque cada día se reduce nuestra rentabilidad. El galón de combustible ya se ha encarecido en 350 pesos y, cuando multiplicamos eso por el 2.5 % que nos cobra la tarjeta de crédito, el impacto es todavía mayor", dijo Pérez al manifestar que el gremio no ha acordado alguna iniciativa con la banca dominicana para resolver la situación.

Explicó que las estaciones de combustibles tienen un margen fijo, regulado por el MICM, que en promedio es de 23.80 pesos y que cada vez que sube el combustible, ese margen se reduce, afectando al sector detallista.

"Eso va en perjuicio de nuestra rentabilidad, porque si usted toma esos 23.80 pesos y le resta 10 pesos, nos quedan 13.8 pesos para cubrir trabajadores, impuestos, ayuntamiento, evaporación y un sinnúmero de costos que el pueblo desconoce y que nosotros tenemos que asumir", agregó.

Recordó que en el país existen unas 1,038 estaciones de combustible a nivel nacional donde 780 pertenecen a Anadegas.

Datos de transacciones

De acuerdo al Banco Central de la República Dominicana (BCRD), entre 2025-2026 las terminales de punto de venta de combustible representaron un 10 % entre los demás comercios donde se realizan transacciones bancarias.

Según la entidad, el volumen de transacciones realizadas entre 2025-2026 equivalen a 102,067,117 con un valor 151,000,019,840.18 pesos.

Hasta julio del 2026 este comercio registró un volumen de 5,829,395 transacciones con un valor de 9,316,149,108.94 pesos, según el BCRD.

El gremio mantiene el llamado de desconectar los verifones de las estaciones de combustibles este 25 de septiembre a partir de las 6 de la mañana si no se llega a un acuerdo ante los costos relacionados con el uso de estos aparatos electrónicos.

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