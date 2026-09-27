El diésel alcanza su precio internacional más alto en 15 años: llega a US$220.58 el barril

El precio del diésel en la gasolinera Shell situada en la esquina de Sunland Boulevard y Vanowen Street en Los Ángeles, California, EE. UU. ( EFE )

El precio internacional del diésel o gasoil óptimo alcanzó los US$220.58 por barril el 15 de septiembre de 2026, su nivel más alto en los últimos 15 años, de acuerdo con los datos de S&P Global.

El valor representa un fuerte incremento frente a los principales momentos de referencia de la última década. En abril de 2020, en plena pandemia de COVID-19, el barril de diésel llegó a US$22.62, debido a la caída de la demanda mundial de combustibles. Desde entonces, el precio internacional se ha multiplicado casi por 10.

La evolución también refleja el impacto de otros episodios internacionales sobre el mercado de combustibles. El 20 de enero de 2016, el barril se situaba en US$35.58, mientras que el 2 de mayo de 2022, en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania, ascendió a US$194.35.

Evolución del precio del diésel

Para septiembre de 2023, el precio había descendido hasta US$143.75, pero permanecía muy por encima de los niveles registrados antes y durante la pandemia. Tres años después, volvió a superar los US$200 y alcanzó el máximo de US$220.58.

El comportamiento del precio internacional también se ha reflejado en el costo del gasoil óptimo en República Dominicana, aunque el Gobierno ha utilizado subsidios para amortiguar parte de las variaciones internacionales.

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Los datos históricos del MICM muestran que el precio promedio o referencial del gasoil óptimo pasó de RD$168 por galón en 2015 a RD$147.70 en 2016, una reducción de 12.1 %. Posteriormente comenzó una tendencia ascendente que llevó el combustible a RD$194.60 en 2018 y RD$195.30 en 2019.

En 2020, durante la pandemia, el precio volvió a caer hasta RD$159.60 por galón, pero a partir de 2021 inició nuevamente una escalada. Para 2022 alcanzó RD$241.10, un aumento de 51.5 % respecto de 2020.

Después de ese máximo, el precio se mantuvo relativamente estable durante varios años. El promedio registrado fue de RD$239.10 en 2023 y 2024, mientras que en 2025 subió ligeramente a RD$242.10 por galón.

Impacto en el costo del gasoil

Sin embargo, en septiembre de 2026 el precio oficial volvió a aumentar. Para la semana del 25 de septiembre al 2 de octubre, el gasoil óptimo se comercializará a RD$306.10 por galón, luego de un incremento de RD$4.00.

Esto significa que, tomando como referencia el precio de 2025, el galón de gasoil óptimo ha aumentado RD$60, equivalente a 24.8 %, en el nivel vigente de septiembre de 2026.

Si se compara con el promedio de 2016, cuando costaba RD$147.70, el precio actual de RD$306.10 representa un incremento de RD$158.40.