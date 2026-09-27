Choferes acuerdan mantener sin aumento las tarifas del transporte

Principales federaciones de transporte mantienen conversaciones con el Gobierno para buscar alternativas que ayuden a reducir el impacto en el bolsillo de los usuarios. ( FOTO CEDIDA A DL )

Las organizaciones sindicales y gremiales del transporte agrupadas en el G-12, que reúne a transportistas, empresas y federaciones del transporte público de República Dominicana, acordaron con el Gobierno mantener sin aumentos las tarifas, pese al incremento internacional de los precios de los combustibles.

En la mesa de trabajo participaron, además, William Pérez Figuereo, de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (CNTU) y Alfredo Pulinario "Cambita", de Mochotran.

Eddy Sánchez, de Fenatrapego; Freddy Méndez, de la Unión de Propietarios; Oscar Domínguez, de Fentrauni; Mario Díaz, de Fenatransc; Nazario de los Santos, de la Federación El Progreso; Gervacio de la Rosa, de Fenatrareno, y Basilio Valerio, de Feltraci.

El acuerdo fue anunciado por Santiago Samora, presidente de Fedetrabo y Codotur, luego de una mesa de trabajo encabezada por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón.

Samora explicó que durante el encuentro fueron analizados los efectos que está provocando el aumento de los precios de los combustibles y las alternativas para mantener un equilibrio entre los costos que enfrentan los transportistas y la capacidad económica de los usuarios.

"La alta dirigencia del transporte asume el compromiso de mantener la comunicación y el diálogo con las autoridades para buscar los medios correspondientes que permitan sostener el equilibrio y evitar un aumento de la tarifa", afirmó.

El dirigente sostuvo que el compromiso busca evitar que los pasajeros tengan que asumir directamente el impacto de la coyuntura internacional mediante un incremento en el precio del transporte.

Alternativas analizadas

Entre las alternativas analizadas durante la reunión figuran el Bono Gas, las pensiones para los choferes y otros mecanismos de compensación para reducir la presión económica que enfrenta el sector por el aumento de los combustibles.

"Estamos buscando los equilibrios necesarios entre las compensaciones para nuestros choferes afiliados y la ciudadanía, para que esta situación no se convierta en una carga para la población", manifestó Samora.