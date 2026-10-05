Obispo Castro Marte pide reforzar supervisión de los precios de la canasta básica

El obispo de la Diócesis Nuestra Señora de la Altagracia, Jesús Castro Marte quien llamó a reforzar la supervisión de los precios de la canasta básica. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

El obispo de la Diócesis Nuestra Señora de la Altagracia, Jesús Castro Marte, pidió este lunes a Pro Consumidor revisar los precios de los productos que integran la canasta básica, ante las alzas denunciadas por consumidores.

Las declaraciones fueron ofrecidas a través de su cuenta de X, donde el religioso llamó a revisar las estadísticas y fortalecer la supervisión de los precios en colmados y supermercados.

Castro Marte advirtió que el incremento en los precios afecta especialmente a las familias más vulnerables, por lo que consideró necesario fortalecer los mecanismos de vigilancia y protección al consumidor.

“Es urgente revisar las estadísticas y reforzar la supervisión de los precios de los productos de la canasta básica”, expresó el obispo, quien sostuvo que las alzas denunciadas por la población representan una presión adicional para los hogares de menores ingresos.

Atención, @ProConsumidorRD! Es urgente revisar las estadísticas y reforzar la supervisión de los precios de los productos de la canasta básica. Las alzas que denuncian consumidores en colmados y supermercados golpean especialmente a las familias más vulnerables. La alimentación adecuada es un derecho fundamental. La economía debe estar al servicio de las personas, garantizando el acceso a los alimentos esenciales con precios justos y transparentes. ¡Escuchar al pueblo y proteger el bolsillo de las familias es una responsabilidad de todos! — Obispo Castro Marte (@Jesuscastro126) October 4, 2026

El religioso afirmó, además, que el acceso a una alimentación adecuada constituye un derecho fundamental y planteó que la actividad económica debe estar orientada al bienestar de las personas.

Llamado a las autoridades

“La economía debe estar al servicio de las personas, garantizando el acceso a los alimentos esenciales con precios justos y transparentes”, señaló.

Castro Marte también llamó a las autoridades y a la sociedad a prestar atención a las preocupaciones de los consumidores y adoptar medidas que contribuyan a proteger el poder adquisitivo de las familias.

“¡Escuchar al pueblo y proteger el bolsillo de las familias es una responsabilidad de todos!”, concluyó el obispo en su publicación.