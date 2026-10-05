ONEC: el comercio sufre una disminución real acumulada entre enero y julio de 2026

La Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) advirtió que el crecimiento general del comercio convive con señales de debilidad en los establecimientos tradicionales, una situación que se aprecia al examinar por separado las distintas actividades del sector y descontar el efecto de la inflación sobre sus operaciones.

El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) registró un crecimiento acumulado de 2.4 % para el comercio hasta julio del 2026. Sin embargo, dentro de ese resultado se incluyen actividades como las ventas de combustibles y vehículos, cuyo comportamiento puede influir de manera importante en el resultado general del sector.

Al excluir estas actividades y concentrar el análisis en el resto del comercio, se obtiene una aproximación más cercana al comportamiento del consumo cotidiano, reflejado en los establecimientos donde las familias realizan de manera habitual sus compras de bienes y servicios. Bajo esta mirada, las operaciones declaradas ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), ajustadas por inflación, muestran una disminución real acumulada de 0.75 % entre enero y julio de 2026 respecto al mismo período de 2025.

La trayectoria de estas operaciones muestra, además, una pérdida progresiva de dinamismo desde marzo. El crecimiento real acumulado estimado pasó de 2.05 % en ese mes a 0.49 % en abril, seguido de variaciones negativas de 0.33 % en mayo, 0.29 % en junio y 0.75 % en julio.

Tendencia preocupante

Más que la cifra puntual, la organización considera preocupante la tendencia que muestran los últimos meses, marcada por una pérdida sostenida de dinamismo desde marzo. Este comportamiento evidencia que una parte importante del comercio está enfrentando mayores dificultades para mantener su ritmo de ventas y crecimiento.

"Desde distintos sectores del comercio se ha comenzado a elevar la voz ante una realidad que se siente cada vez con mayor fuerza en las empresas. ONEC se suma a ese llamado porque entendemos que las señales de debilitamiento no pueden ser ignoradas y que es necesario actuar oportunamente para evitar que esta tendencia se profundice", señaló la entidad.

Para la ONEC, estos resultados deben ser vistos con especial atención por el impacto que una debilidad prolongada del comercio puede tener sobre el empleo, la inversión y el consumo de los hogares, según señala una nota de prensa.

Se trata de un sector que genera alrededor de un millón de empleos y del cual dependen directa o indirectamente cientos de miles de familias dominicanas, que cada día trabajan, emprenden y hacen esfuerzos para salir adelante, agrega.

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"No estamos hablando únicamente de cifras o porcentajes. Detrás de cada comercio hay empleos, pequeños y medianos empresarios, suplidores y familias que dependen de que la actividad económica mantenga un nivel adecuado de dinamismo. Cuando el comercio se debilita de manera sostenida, sus efectos terminan extendiéndose a una parte importante de la economía y de los hogares dominicanos", advirtió.

El gremio sostuvo que el objetivo debe ser generar condiciones que permitan a las empresas continuar creciendo, invirtiendo y creando puestos de trabajo, evitando que la actual pérdida de dinamismo se prolongue y termine afectando con mayor intensidad tanto al tejido empresarial como a los hogares.

"El comercio necesita señales que contribuyan a recuperar la confianza y el dinamismo. Estamos a tiempo de tomar medidas que impulsen la actividad, protejan los empleos y permita que miles de empresas y familias dominicanas continúen avanzando", concluyó la organización.