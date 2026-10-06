Existen 604 vehículos y 350 motores por cada mil habitantes en RD

Se trata de un impacto importante no solo para la movilidad en la República Dominicana, sino para el medioambiente. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Andar montado es una tendencia que no para de crecer en la República Dominicana: el parque vehicular ha incrementado 37.14 % en los últimos cinco años, pasando de 4,842,367 unidades registradas en el 2020 a 6,640,871 en el 2025.

Se trata de un aumento de 1.8 millones de unidades vehiculares en el último lustro y de casi medio millón solo entre el 2024 y el 2025, cuando el crecimiento fuera de 7.21 % en ese período, según un análisis de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) publicado ayer lunes.

Con estos datos, se estima que el país ya cuenta con 604 vehículos y 350 motocicletas por cada mil habitantes, cifras que muestran la predominancia del transporte privado sobre el colectivo: por cada millar de dominicanos, apenas habrían 194 vehículos para pasajeros.

Se trata de un impacto importante no solo para la movilidad en la República Dominicana, sino para el medioambiente.

Solo en el 2022, el sector transporte emitió hasta 7.4 millones de toneladas de dióxido de carbono, incrementando en un 50.5 % las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1998, cuando las emisiones fueran de 4.9 millones de toneladas.

Las motos dominan

Hasta el 2025, las motocicletas –un vehículo accesible que también se usa como vía de transporte– representaron el 57.93 % del parque vehicular dominicano, con 3,846,694 unidades, seguido de los automóviles con 1,188,583 unidades, para un 17.90 %.

Los jeeps representaron el 12.01 % con 797,851 unidades, y los vehículos de carga el 8.67 %, con 575,928.

De su lado, los autobuses apenas representaron el 2.22 % del total con 147,479 unidades, lo que muestra su poca concentración frente a vehículos de propiedad privada como autos y motores.

Las máquinas pesadas, de volteo u otros automóviles, representaron, en conjunto, el 1.27 % del total del parque vehicular el año pasado.

Mayor densidad en el Distrito

El Distrito Nacional concentra la mayor cantidad de vehículos en una sola demarcación: 20,791 por kilómetro cuadrado, una densidad que equivale a alrededor de 1.9 millones de vehículos sobre los 91.58 kilómetros cuadrados de esta metrópoli.

A esta le sigue Santo Domingo, con 843 vehículos por kilómetro cuadrado; La Romana con 314 unidades; San Cristóbal con 249 unidades y Santiago con 198 vehículos por cada kilómetro cuadrado recorrido.

Los que usan el metro Esto no ha detenido a los usuarios de los sistemas de transporte colectivos a gran escala, como el metro y el teleférico de Santo Domingo. Solo el año pasado, la línea 1 del metro acumulaba 51,508,117 pasajeros transportados en el 2025, la línea 2 alrededor de 51,919,374 y el teleférico hasta 3,329,339 pasajeros el año pasado, señala la ONE.