Yayo Sanz Lovatón anuncia más recursos y apoyo técnico para el ODAC

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, durante la octava reunión del Codoca, donde anunció un mayor apoyo presupuestario y técnico al ODAC. ( FOTOGRAFÍA TOMADA )

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) aumentará el apoyo presupuestario y técnico al Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC), anunció el ministro Yayo Sanz Lovatón, quien vinculó el fortalecimiento de esa entidad con la competitividad de la economía dominicana.

Al encabezar la octava reunión del Consejo Directivo del Consejo Dominicano para la Calidad (Codoca), que también preside, Sanz Lovatón afirmó que el contexto internacional exige organismos de acreditación capaces de respaldar la calidad con estándares reconocidos globalmente.

"Vamos a dotar de más presupuesto, de más técnicos y de más ayuda", expresó el funcionario. La información suministrada sobre el encuentro no precisa los montos ni los plazos del apoyo anunciado.

La reunión incluyó en su agenda el inicio de la convocatoria para seleccionar al director ejecutivo del ODAC, conforme a las disposiciones de la Ley 166-12, que creó el Sistema Dominicano para la Calidad (Sidocal). Sanz Lovatón reconoció el trabajo de Ángel David Difó en favor de la calidad y la competitividad de las industrias nacionales.

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, valoró los avances en materia de calidad durante la actual gestión gubernamental y consideró que han contribuido al desarrollo del país.

Por su parte, Gianna Franjul, viceministra de Desarrollo Industrial del MICM y secretaria general del Codoca, presentó un balance de las iniciativas para fortalecer las capacidades técnicas y promover una cultura de calidad.

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Franjul destacó las actividades de capacitación y asistencia técnica realizadas junto con las instituciones del sistema. También informó sobre los diplomados previstos en coordinación con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) y una especialidad en Sidocal con la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Apoyo al sector productivo

El director general del Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal), Néstor Matos, indicó que la institución da prioridad a las solicitudes de revisión de los sectores productivos nacionales, por su incidencia en el desarrollo y la competitividad.

En el encuentro participaron representantes del sector público, las universidades y organizaciones empresariales, entre ellos el rector de la UASD, Jorge Asjana; el director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, Peter Prazmowski, y el director de Pro Consumidor, Eddy Alcántara.

También asistieron los presidentes de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Julio Virgilio Brache; de Asonahores, Juan Bancalari; de la Junta Agroempresarial Dominicana, Osmar Benítez, y de Codopyme, Fernando Pinales, además de representantes de Adozona.

El ODAC evalúa la competencia técnica de los organismos que verifican el cumplimiento de requisitos y les otorga acreditaciones conforme a normas internacionales. Está adscrito al MICM y es la única entidad gubernamental con competencia legal en materia de acreditación.

El Consejo Directivo del Codoca reúne a 23 entidades del sector público, el empresariado, la academia y las organizaciones de consumidores.