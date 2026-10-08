Industriales respaldan acciones del Gobierno para prevenir y combatir el comercio ilícito

Funcionarios públicos y líderes empresariales durante la reunión del consejo. ( CEDIDA POR LA AIRD )

La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) respaldó los esfuerzos de las autoridades para prevenir y combatir el comercio ilícito, el contrabando y la falsificación de productos regulados y destacó el aporte de la colaboración con el sector privado para fortalecer estas acciones.

Durante la reunión del Consejo Interinstitucional Público-Privado de Prevención, la entidad respaldó la propuesta de articular las disposiciones del Código Penal y de las leyes sobre lavado de activos y extinción de dominio para fortalecer la capacidad del Estado de perseguir y sancionar estas actividades.

"Combatir el comercio ilícito es una tarea que requiere el compromiso de las autoridades y del sector privado. Desde la industria, acompañamos estos esfuerzos porque protegen a los consumidores y a las empresas que invierten, generan empleos y cumplen con sus obligaciones", expresó Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD.

La asociación señaló que el comercio ilícito genera competencia desleal para la industria nacional, pone en riesgo la salud y la seguridad de los consumidores y afecta la recaudación fiscal. Por ello, valoró que el Consejo impulse una respuesta conjunta que combine prevención, intercambio de información y aplicación de la ley.

Pujols destacó que la propuesta discutida permite abordar tanto la comercialización de productos ilícitos como las estructuras económicas que sostienen estas actividades.

"El país cuenta con herramientas legales importantes para enfrentar estas prácticas. La propuesta presentada en el Consejo contribuye a aprovecharlas de manera articulada, identificar los recursos que generan estas actividades y, cuando corresponda legalmente, privar a sus responsables de los beneficios económicos obtenidos", agregó.

Detalles del consejo

El consejo, establecido por la Ley 17-19 sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, es presidido por la Procuraduría General de la República y cuenta con el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes como secretaría.

La AIRD reconoció las recomendaciones compartidas por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y el ministro Eduardo Sanz Lovatón, como aportes para fortalecer el trabajo interinstitucional y dar continuidad a las acciones contra el comercio ilícito.

La participación de la industria en este esfuerzo incluye aportar información sobre los productos y las modalidades de comercio ilícito que afectan al mercado, para apoyar las labores de prevención, fiscalización y control de las autoridades.