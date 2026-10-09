El dominicano promedio consume 320 huevos al año

Ilustración fotográfica de dos huevos de gallina en Blois, Francia, el 18 de septiembre de 2026. ( AFP )

El dominicano promedio consume unos 320 huevos al año, una cantidad equivalente a casi uno diario, lo que refleja la importancia de este alimento en la dieta de la población, según cifras del sector avícola nacional.

El dato fue destacado por Steffanía Lajara, gerente de Marca de Huevos del Sol, con motivo del Día Mundial del Huevo, que se celebra este viernes 9 de octubre y que en 2026 cumple su 30 aniversario.

La ejecutiva explicó que el elevado consumo está respaldado por una producción nacional que supera los 400 millones de huevos mensuales, suficientes, según indicó, para abastecer el mercado interno y mantener excedentes destinados a la exportación.

El huevo es una de las principales fuentes de proteína animal de consumo cotidiano en República Dominicana, donde forma parte de desayunos, almuerzos y cenas, preparado hervido, frito, revuelto o en tortilla y acompañado de productos como plátano, yuca, pan y vegetales.

Una producción que supera los 4,800 millones de huevos al año

La producción dominicana de huevos ha experimentado un crecimiento durante los últimos años.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por Lajara, el país produjo 2,694 millones de unidades en 2020, cantidad que aumentó a 3,525 millones en 2023, para un crecimiento aproximado del 31 %.

El nivel actual, superior a 400 millones de huevos mensuales, representa un ritmo anual de más de 4,800 millones de unidades.

La ejecutiva señaló que en el país operan alrededor de 470 productores, entre pequeños, medianos y grandes, que forman parte de una cadena económica integrada por granjas, transporte, distribución y comercialización.

"Detrás de cada huevo que llega a la mesa existe una cadena productiva que genera empleos, dinamiza las comunidades rurales y contribuye al bienestar de miles de familias", afirmó.

Lajara también destacó la participación económica de la avicultura. Según los datos de la Asociación Dominicana de Avicultura (ADA) citados por la ejecutiva, la producción conjunta de pollos y huevos aportó RD$58,000 millones en 2022, equivalentes al 15.9 % del producto interno bruto agropecuario y alrededor del 0.9 % del PIB nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/02/precios-de-huevos-en-estados-unidos-caen-hasta-un-60--63f1953d.jpg Una mujer sostiene una caja de huevos. (SHUTTERSTOCK)

Exportaciones de huevos alcanzaron US$34.2 millones

Además de abastecer el mercado dominicano, una parte de la producción se destina a otros países, principalmente del Caribe.

Las exportaciones dominicanas de huevos alcanzaron US$34.2 millones en 2025, lo que representó un crecimiento del 89.7 % respecto al año anterior, según las estadísticas de comercio exterior citadas por el sector.

Entre los destinos de los huevos dominicanos figuran Cuba y Haití.

Lajara indicó que en julio de 2026 República Dominicana reanudó los embarques hacia Cuba, con un envío inicial de aproximadamente 3.9 millones de unidades.

¿Qué beneficios tiene consumir huevos?

El alto consumo de huevos en República Dominicana también está relacionado con su valor nutricional y su versatilidad en la cocina.

Un huevo grande contiene aproximadamente entre seis y siete gramos de proteínas y entre 70 y 80 calorías.

Además, aporta los nueve aminoácidos esenciales que el organismo necesita para desarrollar y reparar tejidos.

Entre sus nutrientes se encuentran la vitamina B12, necesaria para la formación de glóbulos rojos; la vitamina D, relacionada con la salud ósea; la colina, que participa en el funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso; y el selenio, que contribuye a distintos procesos celulares.

La yema también contiene luteína y zeaxantina, compuestos asociados con la salud de los ojos.

Por estas características, el huevo puede contribuir al mantenimiento de la masa muscular y a cubrir parte de las necesidades nutricionales del organismo, siempre que se consuma como parte de una dieta equilibrada.

¿Es saludable comer un huevo todos los días?

Aunque el consumo promedio dominicano equivale a casi un huevo diario por habitante, esto no significa que todas las personas deban consumir la misma cantidad.

La Asociación Americana del Corazón señala que las personas sanas pueden incluir hasta un huevo entero al día como parte de una alimentación saludable.

Sin embargo, quienes presentan colesterol LDL elevado, determinadas enfermedades cardiovasculares u otros factores de riesgo deben consultar con profesionales de la salud para ajustar su alimentación a sus necesidades.

También importa la forma de preparación. Los huevos hervidos y escalfados no requieren grasas añadidas, mientras que los fritos o revueltos pueden incorporar cantidades variables de aceite, mantequilla y otros ingredientes.

El contenido de colesterol de la yema ha sido objeto de investigación durante décadas. Actualmente, las recomendaciones nutricionales prestan especial atención al conjunto de la dieta y al consumo de grasas saturadas, en lugar de evaluar un alimento de manera aislada.

¿Por qué se celebra el Día Mundial del Huevo?

El Día Mundial del Huevo fue establecido en 1996 durante una conferencia internacional celebrada en Viena, Austria, y desde entonces se conmemora el segundo viernes de octubre de cada año.

La celebración, impulsada por la Organización Mundial del Huevo, busca destacar el aporte nutricional del alimento y su importancia para la seguridad alimentaria.

En República Dominicana, la fecha encuentra a una industria que, de acuerdo con los datos de los productores, supera los 4,800 millones de huevos anuales y mantiene un consumo promedio de 320 unidades por habitante.

"El huevo es mucho más que un alimento cotidiano: es nutrición, producción nacional, empleo y desarrollo económico", sostuvo Lajara.