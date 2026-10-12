El sur solo cuenta con el 8.4 % de las terminales electrónicas de pago del país

Una persona paga en un puesto ambulante de venta de frutas y jugos con una tarjeta. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La región sur de la República Dominicana cuenta con una serie de destinos de sol y playa, ecoturísticos y culturales que están atrayendo cada vez más turistas hacia esa zona del país. Sin embargo, presenta una limitante: pocas alternativas de pago que no sean en efectivo.

Las provincias de esa parte del país contaban hasta el pasado agosto con la relación más baja entre terminales de puntos de ventas (POS) por cada 100,000 habitantes, de acuerdo con las estadísticas del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Las 11 demarcaciones sureñas, entre las que el BCRD incluye a Monte Plata, contaban con 17,671 POS, una cifra que, según la cantidad de habitantes arrojadas por el censo de 2022, implica 831 terminales de pago por cada 100,000 residentes.

El número de POS (verifones u otro tipo de dispositivo para pagos) que estaban registrados en las provincias de esa zona hasta el octavo mes de este año representaron solo el 8.4 % del total presente en el territorio, que ascendía a 209,729.

Análisis de Visa

A mediados de la semana pasada, la viceministra técnica del Ministerio de Turismo, Jacqueline Mora, basándose en informaciones compartidas por la multinacional Visa, reveló que el 71 % de los turistas que visita el sur utiliza el dinero en efectivo por la falta de verifones en la zona, a lo que también se añade muy pocos cajeros automáticos.

Mora llamó al sector financiero a desarrollar iniciativas que estimulen la bancarización y el crecimiento de los negocios en esa zona. Tanto el sector público como el privado realizan inversiones en el sector turístico en esa región, especialmente en Pedernales, con el objetivo de fomentar su desarrollo.

Cinco provincias del sur: Elías Piña, Pedernales, Independencia, Bahoruco y San Juan concentraban la mayor cantidad de zonas donde la pobreza general tiene más incidencia, con algunas localidades sufriendo hasta pobreza extrema, según el "Mapas de Pobreza de la República Dominicana 2024", elaborado por el Ministerio de Hacienda y Economía.

Resto del país

La zona metropolitana (Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo) es el área del país que tiene la mayor proporción de POS por cada 100,000 habitantes.

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Los datos del Banco Central y del censo de 2022 reflejan que, hasta el pasado agosto, ambas demarcaciones sumaban 101,979 puntos de venta, lo que implica una relación de 2,684.5 POS por cada 100,000 residentes.

A esta le siguió la región este y la norte, que presentan una proporción de 2,537 y 1,617 terminales de pago por cada 100,000 habitantes, respectivamente, según las cifras oficiales.