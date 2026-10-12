Incautan 46 millones de unidades de medicamentos e insumos hospitalarios

Vehículos y furgones con la mercancía incautada. ( CEDIDA POR EL MICM )

En un operativo coordinado por la Mesa de Ilícitos, que encabeza el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), fue desmantelada una red dedicada al almacenamiento y comercialización ilegal de fármacos e insumos de salud, a la cual se le decomisaron 2,200 cajas, conteniendo 46.9 millones de unidades de medicamentos y otros insumos hospitalarios.

La mercancía, incautada con el apoyo de la Procuraduría General de la República, la Dirección Central de Inteligencia Delictiva de la Policía Nacional, la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom), tiene un valor estimado de 531.9 millones de pesos.

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Entre los productos incautados se encuentran fármacos vencidos, falsificados, adulterados y sin registro sanitario, además de insumos médicos como guantes, mascarillas, batas, jeringas y fajas, los cuales fueron confiscados durante operativos de inteligencia, seguimiento y vigilancia realizados en los sectores Los Tres Ojos y Los Frailes II, en el municipio de Santo Domingo Este.

Al dar a conocer la información, el titular del MICM, Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, dejó claro que las instituciones involucradas en la Mesa de Ilícitos no solo estarán incautando mercancías comercializadas ilegalmente, sino que darán seguimiento a cada caso hasta las últimas consecuencias, como parte de las nuevas estrategias y el redoblamiento de los esfuerzos contra este flagelo.

La red criminal utilizada una vivienda de dos niveles ubicada en el sector Los Tres Ojos para almacenar ilegalmente los fármacos e insumos, según indica una nota de prensa.

Para el traslado del decomiso hacia la sede central del Ceccom se utilizaron dos furgones de 45 pies, un camión de 22 pies y seis camionetas.

Las mercancías eran comercializadas bajo condiciones de contrabando, lo que representaba una amenaza de gravedad para la salud pública de la ciudadanía, así como una evasión fiscal en perjuicio del Estado dominicano. Estas acciones constituyen violaciones a la Ley 42-01 (general de Salud) y a la 17-19 sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados.

Esfuero coordinado

En el marco de las disposiciones contenidas en la en la Ley 17-19 sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados, se estableció la Mesa de Ilícito como un esfuerzo coordinado para combatir y erradicar esas prácticas, lesivas tanto para los consumidores como para el sector comercial e industrias contribuyentes.

Con el Decreto 405-22, emitido por el Poder Ejecutivo, se creó posterior el Consejo Público- Privado de Combate al Comercio Ilícito para una articulación estratégica de las diversas entidades.