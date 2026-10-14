Producir, consumir y desechar genera un costo global de hasta €25.4 billones cada año

La economía mundial pierde aproximadamente 25.4 billones de euros cada año por mantener un modelo de producción y consumo basado en extraer recursos, fabricar productos y desecharlos, en lugar de aprovecharlos durante más tiempo mediante su reparación, reutilización o reciclaje.

Esta pérdida de valor equivale al 30 % del producto interno bruto (PIB) global, casi un tercio de las riquezas producidas, señaló la embajadora de Finlandia en la República Dominicana, Eija Rotinen.

La diplomática explicó que estas pérdidas responden al desaprovechamiento del valor económico acumulado en los productos, materiales y equipos que son descartados en lugar de repararse, reutilizarse o reincorporarse a los procesos productivos.

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"Cuando descartamos una computadora, una batería o una máquina industrial, no perdemos solamente materiales, perdemos energía, perdemos trabajo, perdemos conocimiento, perdemos tecnología", manifestó Rotinen.

Durante su intervención en el IV Foro Internacional de Economía Circular de la República Dominicana, que se celebran este 14 y 15 de octubre en el hotel Catalonia, Rotinen destacó que la economía circular constituye una estrategia para conservar ese valor.

La embajadora señaló que, pese a los avances tecnológicos y regulatorios, la economía mundial está retrocediendo en materia de circularidad: mientras en 2018 el 9.1 % de los materiales utilizados provenía de fuentes secundarias, actualmente esa proporción se redujo al 6.9 %, lo que significa que el 93.1 % continúa dependiendo de materias primas vírgenes.

Rotinen compartió estas reflexiones a partir de la experiencia de Finlandia, que en 2016 se convirtió en el primer país del mundo en elaborar una hoja de ruta nacional hacia la economía circular.

Oportunidades para América Latina

La diplomática destacó que América Latina y el Caribe concentran el 8.3 % de la población mundial, pero aportan más del 11 % de las materias primas globales y exportan cerca del 40 % de los recursos que extraen.

A su juicio, estos indicadores evidencian oportunidades para desarrollar industrias que transformen localmente las materias primas y generen mayor valor agregado, en lugar de limitarse a su extracción y exportación.

"La oportunidad no consiste únicamente en producir más, consiste en capturar más valor, procesar más, innovar más, construir nuevas capacidades industriales", enfatizó.

En el caso dominicano, mencionó ejemplos de empresas que buscan revalorizar sus productos una vez no pueden ser utilizados, como ocurre con la compañía de elevadores KONE, cuyos equipos pueden tener una vida útil superior a 25 años y permiten reutilizar alrededor del 90 % de sus metales.

También mencionó los aportes que hace la nación nórdica a través de la plataforma Finlandia Circular, orientada a compartir experiencias y conectar actores para desarrollar soluciones adaptadas a las condiciones de los mercados latinoamericanos.

Los aprendizajes de Finlandia

Aunque Finlandia todavía no ha alcanzado una economía completamente circular, Rotinen explicó que los 10 años transcurridos desde la elaboración de su hoja de ruta han permitido identificar cinco aprendizajes:

Diseñar para conservar valor: facilitar desde la fabricación la reparación, actualización, desmontaje y reutilización de productos.

Garantizar la rentabilidad: desarrollar modelos de negocio que reduzcan costos y generen ingresos, además de beneficios ambientales.

Aprovechar los datos: utilizar herramientas digitales e inteligencia artificial para rastrear materiales y determinar cuándo resulta viable recuperarlos.

Incorporar nuevas industrias: aplicar criterios circulares a centros de datos, baterías, infraestructura digital y minerales críticos.

Fortalecer las alianzas: coordinar empresas, gobiernos, inversionistas y consumidores para crear condiciones que permitan ampliar estas iniciativas.