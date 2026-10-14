Director de la OGTIC destaca a RD como referente regional en educación tecnológica

Edgar Batista, titular de la OGTIC. ( CEDIDA POR LA OGTIC )

El director de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), Edgar Batista, afirmó que la República Dominicana se ha convertido en un referente tecnológico en la región del Caribe, gracias a los avances en transformación digital que atribuye a la gestión del presidente Luis Abinader.

Batista sostuvo que el impulso a la modernización tecnológica ha contribuido al desarrollo de capacidades digitales tanto en las instituciones públicas como en el sector privado.

"República Dominicana como país, gracias al compromiso del presidente Luis Abinader, hemos avanzado en el tema de transformación digital. Y no solamente el Estado, estoy hablando del país, porque también el sector privado ha avanzado bastante", expresó conforme a una nota de prensa suministrada por la entidad.

El funcionario señaló que la gobernanza tecnológica y la incorporación de nuevas herramientas digitales forman parte de los aspectos que considera importantes para continuar modernizando el Estado y ampliar las oportunidades de desarrollo.

Formación de jóvenes

Batista también resaltó la necesidad de preparar a los jóvenes dominicanos en áreas como inteligencia artificial, análisis de datos, ciberseguridad y otras competencias digitales, ante las nuevas demandas del mercado laboral.

Indicó que la formación en estas disciplinas puede contribuir a mejorar las oportunidades de empleo, fomentar la innovación y fortalecer la competitividad del país en una economía cada vez más vinculada con la tecnología.

El director de la OGTIC consideró que la transformación digital debe ir más allá de la adquisición de herramientas tecnológicas por parte de las instituciones públicas e incluir el desarrollo del capital humano necesario para aprovecharlas.

Modernización del Estado

El funcionario destacó, además, la importancia de continuar impulsando iniciativas que permitan agilizar los servicios públicos, modernizar los procesos institucionales y facilitar la relación entre el Estado y los ciudadanos.

Asimismo, señaló que la participación del sector privado en la adopción de nuevas tecnologías contribuye al desarrollo de un ecosistema de innovación que abarca distintos ámbitos de la economía nacional.

Batista atribuyó al impulso del presidente Abinader la prioridad otorgada a la transformación digital y sostuvo que la educación tecnológica y el fortalecimiento de las capacidades digitales serán importantes para mantener los avances alcanzados y responder a los desafíos futuros.