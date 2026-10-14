Pro Consumidor devuelve RD$4,000 millones a consumidores por reclamaciones en los últimos cinco años

En octubre de 2024, Pro Consumidor había recuperado más de 2,000 millones de pesos, según Eddy Alcantara ( FOTO CEDIDA POR LA ENTIDAD )

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) informó este miércoles que ha devuelto 4,000 millones de pesos a consumidores que presentaron reclamaciones contra proveedores de bienes y servicios durante los últimos cinco años.

La entidad indicó que entre las principales causas de reclamación figuran los conflictos relacionados con el sector inmobiliario, especialmente los vinculados con la adquisición de viviendas en planos.

También destacan las reclamaciones por la compra de electrodomésticos y vehículos, el incumplimiento de contratos de servicios, las garantías, los cargos indebidos y las dificultades para obtener cambios o devoluciones de productos y servicios.

Resultados financieros

Según las estadísticas de la institución, los recursos recuperados mediante acuerdos de conciliación equivalen a seis veces el monto restituido desde su creación hasta la llegada de la actual administración, encabezada por Eddy Alcántara.

En una nota de prensa, el director de la entidad destacó que el monto devuelto a los consumidores pasó de unos 700 millones de pesos, correspondientes a gestiones anteriores, a 2,000 millones durante los primeros dos años de su administración.

Reclamaciones atendidas

Recordó que, en octubre de 2024, Pro Consumidor había recuperado más de 2,000 millones de pesos mediante conciliaciones durante los primeros tres años y siete meses de su gestión.

En ese momento, la institución reportó la recepción de 26,500 casos de reclamaciones y denuncias, de los cuales 19,000 habían sido conciliados.

Asimismo, indicó que en septiembre de 2025 el monto devuelto a los consumidores rondaba los 3,000 millones de pesos, como parte de los resultados alcanzados por la entidad en la resolución de conflictos de consumo.

«En septiembre de 2026, durante la celebración del 18 aniversario de Pro Consumidor, la institución había atendido más de 62,000 reclamaciones y denuncias desde el inicio de nuestra gestión», resaltó Alcántara.

Defensa de la conciliación

El director sostuvo que la nueva cifra de 4,000 millones de pesos, correspondiente al balance estadístico más reciente, representa un avance en la restitución de recursos a los consumidores que acudieron a la institución para reclamar ante situaciones que consideraron lesivas para sus derechos.

Alcántara afirmó que ha defendido la conciliación como una vía para resolver conflictos entre consumidores y proveedores, facilitar acuerdos y procurar que los ciudadanos obtengan respuestas a sus reclamaciones sin tener que recurrir necesariamente a procesos judiciales.