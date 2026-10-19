APAP y Pucmm impulsan el uso de inteligencia artificial en colmados y minimarkets

El rector de la PUCMM, reverendo padre doctor Secilio Espinal y el presidente ejecutivo de APAP, Gustavo Ariza. ( CEDIDA A DL. )

La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) desarrollarán el proyecto El Colmado Inteligente, una iniciativa que busca modernizar pequeños comercios mediante la capacitación en inteligencia artificial, gestión empresarial y educación financiera.

El programa contempla la formación de propietarios y administradores de colmados y minimarkets, así como el desarrollo de soluciones tecnológicas para facilitar tareas cotidianas, entre ellas el control de inventarios, la planificación de compras y el análisis de ventas.

El presidente ejecutivo de APAP, Gustavo Ariza, explicó que la iniciativa forma parte de la estrategia de inversión social de la entidad, enfocada en la transformación digital y en el fortalecimiento de este segmento del tejido productivo dominicano.

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"Esta iniciativa forma parte de nuestra estrategia de inversión social con un foco en la transformación digital y busca acercar herramientas tecnológicas a este importante segmento del tejido productivo dominicano, contribuyendo a su modernización y crecimiento sostenible", expresó.

Importancia de la colaboración

En tanto, el rector de la Pucmm, reverendo padre doctor Secilio Espinal, destacó la importancia de la colaboración entre las universidades y el sector privado para impulsar soluciones innovadoras con impacto social.

"Este proyecto demuestra cómo la colaboración entre la universidad y la empresa puede fortalecer capacidades, impulsar la formalización y ampliar oportunidades para miles de familias vinculadas al comercio de proximidad", afirmó.

Objetivos del proyecto

Con esta iniciativa, ambas instituciones buscan facilitar la adopción de nuevas tecnologías en los pequeños negocios y fortalecer sus capacidades administrativas para responder a las exigencias de un entorno comercial cada vez más digitalizado.