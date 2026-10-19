Abinader dice que no es tan fácil focalizar subsidios a los combustibles

El presidente de la República, Luis Abinader, explicó este lunes por qué resulta difícil para el Gobierno focalizar los subsidios a los combustibles y detalló algunos de los mecanismos que implementa el Estado para mitigar el impacto de los aumentos de precios en la población.

El mandatario señaló que la actual crisis del mercado internacional -debido a las guerras- presenta características distintas a las de otros períodos, debido a que los ataques relacionados con el conflicto bélico han afectado refinerías en países del Golfo, lo que ha afectado especialmente el precio del diésel.

Según explicó, mientras el petróleo ha aumentado alrededor de un 50 % durante el último año, el precio del diésel se ha incrementado en un 100 %.

"Normalmente tú utilizabas, bueno, subió el petróleo un 20 %, los líquidos, como le llaman, que son gasolina y diésel, van a subir lo mismo. Pero en este caso ha sido diferente porque, como una gran parte de la refinación también está en el Golfo, pues esto ha afectado. La guerra ha afectado a las refinerías en Arabia Saudita, en Kuwait y en todos los países de la región que han sido afectados por la guerra", sostuvo.

Dificultades para focalizar

Al referirse a los desafíos para dirigir los subsidios a sectores específicos de la población, Abinader citó el crecimiento del parque vehicular como uno de los factores que deben tomarse en cuenta.

"La importación de vehículos desde el 2019 a la fecha ha aumentado en un 48 % por año. En el 2019 se importaron 177 mil vehículos y en el 2025, 280 mil vehículos. Eso significa el crecimiento de la clase media. Y se calcula también cuánto impacta a la población", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/20/985e5c52-5bc6-4258-9daa-f14902cac949-3bfb69d7.jpg El presidente Luis Abinader. (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA)

Subsidios a los combustibles

En cuanto a los subsidios a los combustibles, explicó que el Gobierno aplica mecanismos de apoyo al sector transporte para evitar que los incrementos se trasladen directamente a los usuarios, aunque reconoció que extender esa focalización a todos los consumidores resulta complejo.

"Sobre la focalización, en cierta forma lo hacemos para el tema del transporte, con un subsidio a los transportistas para que no suban. En esa parte lo hacemos. Ahora, focalizar el transporte, focalizarlo, no es tan fácil", manifestó.

El mandatario agregó que el Gobierno ha optado por aplicar mayores aumentos a la gasolina premium que al gasoil regular y a la gasolina regular, combustibles utilizados en actividades productivas y en zonas rurales, según explicó.

"Pero lo que sí te digo es que no es tan fácil focalizar los combustibles. Y vamos también a decir algo: estamos construyendo unos sistemas de transporte más modernos, más sólidos, pero todavía no están todos. Todavía una clase media no puede decir: ´Voy a dejar el carro en mi casa y voy a ir en un transporte masivo seguro´; no lo tiene en todo el país", sostuvo.

Detalles de los subsidios

En ese mismo orden, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, explicó los mecanismos que utiliza el Gobierno para subsidiar los distintos combustibles y reducir el precio que pagan los consumidores.

"El gasoil regular, el ciudadano lo paga a 270 pesos con 80 centavos, aportando el Estado, o sea, el subsidio del que estamos hablando, 120 pesos. Lo cual quiere decir que ese gasoil regular costaría al ciudadano 390 pesos sin la intervención del Estado, que solo la semana pasada superó los 1,800 millones de pesos", afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/20/54d41e7d-159f-4d96-bfc6-b05a896075e5-1a3d7796.jpg El ministro de Industria y Comercio, Eduardo Sanz Lovatón. (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA)

El funcionario agregó que el gasoil óptimo también recibe un aporte estatal de 120 pesos por galón. Según explicó, sin ese subsidio, el precio que actualmente paga el consumidor, de 318 pesos, ascendería a 438 pesos.

En el caso de la gasolina premium, Sanz Lovatón indicó que el precio actual de 358 pesos por galón sería de 384 pesos sin la intervención estatal. A su juicio, estas diferencias evidencian que el Gobierno destina mayores aportes a los combustibles de uso más extendido y reduce el subsidio a los de mayor precio.

"El GLP, que como todos sabemos es un combustible evidentemente usado por los niveles más elementales, es un combustible que no hemos tocado en este proceso de reajustes de precios, sino que lo hemos dado intacto y que lo estamos subvencionando con 52 pesos a cada galón", señaló.

Sanz Lovatón sostuvo que estas medidas reflejan la focalización de la intervención estatal. También afirmó que los mecanismos de cálculo de los precios de los combustibles se mantienen sin modificaciones legislativas y que su aplicación responde al marco jurídico vigente.

Precio de los combustibles refinados

El ministro destacó que la República Dominicana importa, en gran medida, combustibles refinados, como la gasolina y el gasoil, cuyos precios no necesariamente varían al mismo ritmo que el barril de petróleo.

"Nosotros importamos el gasoil que usamos, la gasolina que usamos, que evidentemente no tiene la misma relación con el barril del petróleo. A veces el barril del petróleo puede oscilar de una manera que toma mucho más tiempo que el combustible refinado obedezca a esa variación. Entonces, no es matemático que suba o que baje el barril del petróleo", explicó.

Señaló que la determinación de los subsidios debe tomar en cuenta tanto las condiciones jurídicas como las del mercado internacional.

De igual manera, sostuvo que, las diferencias entre los aportes estatales destinados al gasoil y a la gasolina premium evidencian que el Gobierno ya aplica criterios de focalización en la distribución de esos recursos.

El presidente Luis Abinader informó que el subsidio a los combustibles superaría este año los 40,000 millones de pesos.

Durante el encuentro de este lunes, el mandatario también abordó temas relacionados con el costo de los productos esenciales, el apoyo a los hogares, el servicio eléctrico y el costo real de los subsidios.