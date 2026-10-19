El gasoil recibe los mayores subsidios del plan de contención de precios

El ministro de Industria y Comercio, Eduardo Sanz Lovatón. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El ministro Eduardo Sanz Lovatón explicó este lunes el plan de contención de precios en los combustibles a través de un esquema de subsidios focalizados que busca amortiguar los efectos de las fluctuaciones internacionales en la economía nacional.

Durante LA Agenda Semanal, el ministro precisó que el subsidio asignado al gasoil de transporte federado alcanza los 200 pesos por galón, siendo el aporte más elevado en el marco de este programa de contingencia.

De igual forma, en el caso del gasoil regular, dijo que el Estado aporta 120 pesos por galón —evitando que el precio pase de 270.80 pesos a 390.00 pesos—, mientras que al gasoil óptimo se le aplica una compensación similar para cotizarse en 318.00 pesos en lugar de 438.00.

"En contraste, la gasolina premium recibe un subsidio sensiblemente menor de 26.00 por galón, lo que refleja un diseño orientado a proteger el transporte de pasajeros, la producción agrícola y la generación de energía. En cuanto al Gas Licuado de Petróleo (GLP), de alto consumo doméstico y comercial, la subvención se mantiene en 52.00 pesos por galón", sostuvo.

Sanz Lovatón aclaró que las variaciones semanales del subsidio dependen directamente del mercado de derivados y no del valor estricto del crudo de referencia.

"En la República Dominicana la gran mayoría de los combustibles que consumimos son importados ya refinados. El precio de paridad de importación de estos procesados no siempre guarda una relación matemática inmediata con las fluctuaciones del barril de petróleo", precisó.

Contexto internacional

Por su parte, el presidente Luis Abinader señaló que la coyuntura geopolítica actual ha afectado de forma desproporcionada la capacidad de refinación global, generando un encarecimiento superior en el diésel respecto a otros derivados.

No obstante, reiteró que la prioridad oficial ha sido absorber la mayor parte de estas alzas para frenar su traslado directo a la población.

El presidente, hizo referencia además al crecimiento continuo de la clase media y a la presión añadida que esto representa sobre la demanda energética, registrándose un incremento anual del 48 % en la importación de vehículos entre 2019 y 2025 (pasando de 177,000 a 280,000 unidades anuales).

Asimismo, enfatizó el valor distributivo de los programas sociales, los cuales contribuyen a reducir los niveles de pobreza general.

Respecto al sostenimiento financiero de estas medidas en el marco de la incertidumbre internacional, el mandatario indicó que el equipo económico realiza reajustes continuos para canalizar ahorros de distintas dependencias hacia la mitigación del costo de los hidrocarburos y el respaldo a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).