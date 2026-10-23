Promese/Cal incorpora vehículos para eficientizar abastecimiento de las Farmacias del Pueblo

Parte de los nuevos vehículos de Promese/Cal ( CEDIDA POR PROMESE/CAL )

El Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/Cal) adquirió 10 camiones de carga, como parte de una estrategia de renovación y ampliación de su flotilla vehicular para eficientizar la distribución de medicinas.

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La institución incorporó estas nuevas unidades a fin de garantizar una respuesta más eficiente y oportuna a los requerimientos de abastecimiento de las Farmacias del Pueblo, según explicó Promese/Cal mediante un comunicado de prensa.

Distribución de medicamentos

Las unidades adquiridas corresponden a camiones de carga tipo furgón seco, distribuidos en tres unidades de 16 pies, otros tres de 18, dos de 20 pies y dos más de 21.

La incorporación de estos vehículos permitirá elevar a 24 el número de camiones destinados a la distribución de medicamentos e insumos sanitarios requeridos por las 654 Farmacias del Pueblo a nivel nacional.

La renovación constituye un paso importante en el fortalecimiento de la cadena logística de Promese/Cal, cuya operatividad requiere de una distribución constante y organizada para responder a las demandas del Sistema Público Nacional de Salud.