Dominicanos se alejan de las tarjetas de crédito de menor monto

La cantidad de tarjetas de crédito en manos del público se mantuvo en aumento durante el último año en la República Dominicana, aunque el crecimiento estuvo impulsado por los productos cuyo límite sobrepasa los 50,000 pesos, mientras que las de menor monto experimentaron reducciones.

El número de esos productos financieros vigentes-activos registró un alza de un 1.9 % entre septiembre de 2025 e igual mes de este año, para un incremento absoluto de 75,979 nuevos plásticos, de acuerdo con las estadísticas del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Hasta septiembre de 2026 en el país había 4,091,786 de tarjetas de crédito, superando las 4,015,807 de ese mismo mes del año pasado. El crecimiento en la cantidad de plásticos en el país en el último año estuvo impulsado por los productos cuyo límite de crédito supera los 50,001 pesos, principalmente por las que superan los 150,001, según los registros del BCRD.

Los productos en ese rango registraron un crecimiento absoluto de 66,173 entre el noveno mes de 2025 y ese mismo periodo de este año, un 9.8 % más. Estas representan la mayor proporción, 18.2 % del total, equivalente a 743,125 tarjetas vigentes.

En tanto, las que tenían un límite de crédito entre los 50,001 y 75,000 pesos figuraron con el segundo mayor crecimiento absoluto, con 32,866 plásticos, sumando 430,347. Asimismo, las que estaban en el rango de los 75,001 hasta los 100,000 pesos tuvieron un aumento absoluto de 23,121 tarjetas.

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De igual forma, las que iban desde los 100,001 hasta los 125,000 pesos y las que superaban este último valor, pero estaban por debajo de los 150,000 pesos, registraron aumentos absolutos de 12,484 plásticos y 18,286, respectivamente.

Caen las de menor límite

Sin embargo, la cantidad de las tarjetas cuyos límites de crédito no superan los 50,000 pesos sufrieron una caída, impulsada por van hasta los 10,000 pesos. Estas últimas se redujeron un 6.4 % en el último año, al pasar de 653,908 en septiembre del año pasado a 612,088 en igual mes de 2026, una reducción absoluta de 41,820 plásticos.

La segunda mayor caída la registraron las tarjetas de crédito que tenían un monto desde los 15,001 hasta los 25,000 pesos, cuya reducción absoluta fue de 22,469. Al cierre de septiembre estas sumaban 860,804 unidades.

En tanto, las que tenían un saldo desde los 10,001 hasta los 15,000 pesos de crédito pasaron de 557,174 en septiembre de 2025 a 534,705 el mes pasado, una variación absoluta de -11,377.

La menor de las caídas la sufrieron los plásticos vigentes que tenían un monto de 25,001 hasta los 50,000 pesos, que se redujeron en 1,282.