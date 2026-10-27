La FAO enfatiza la necesidad de mejorar la productividad agrícola y reducir las importaciones

El economista jefe de la FAO, Máximo Torero, durante su intervención en el acto de conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, celebrado en el Palacio Nacional, este 27 de octubre de 2026. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

Luego de la salida de República Dominicana del mapa del hambre, el país enfrenta nuevos desafíos, como la obesidad y la falta de acceso a una dieta saludable. En este contexto, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) planteó la necesidad de mejorar la productividad agrícola y reducir la dependencia de las importaciones para fortalecer la seguridad alimentaria de la nación.

Este martes, Marino Torero, jefe económico de la FAO, destacó los importantes progresos de República Dominicana en su agenda alimentaria, pero advirtió sobre la importancia de impulsar una transformación del sector agroalimentario para garantizar la sostenibilidad de estos resultados.

El economista explicó que el país presenta dos realidades comerciales distintas: mientras mantiene una posición competitiva en las exportaciones de productos agropecuarios de alto valor, depende considerablemente de las importaciones de trigo, maíz y materias primas derivadas de la soja utilizadas en la alimentación animal.

Mejorar la productividad del arroz

Uno de los principales desafíos señalados por Torero es aumentar la productividad del arroz, considerado un cultivo estratégico para la alimentación de los hogares dominicanos.

Aunque reconoció los avances registrados en la producción arrocera, indicó que todavía existe un amplio margen para mejorar los rendimientos y reducir los costos mediante la incorporación de nuevas tecnologías.

"Todavía tenemos mucho espacio para seguir aumentando más la productividad y reducir el área; producir más con menos, aumentar el rendimiento, reducir los costos de producción, mejorar la productividad del agua, mejorar la eficiencia en el uso de nutrientes, reducir las pérdidas postcosecha y prepararnos para mayor competencia comercial", dijo.

También recomendó acelerar la introducción de variedades mejoradas, modernizar los sistemas de riego, optimizar el uso de fertilizantes y disminuir las pérdidas durante la cosecha y la poscosecha.

Infraestructura y seguros agrícolas

De manera general, el especialista enfatizó la importancia de ampliar las inversiones en infraestructura agroalimentaria, particularmente en sistemas de riego, carreteras, caminos rurales, almacenamiento y redes logísticas que permitan conectar las zonas productivas con los mercados.

"La infraestructura va a generar un rol fundamental para aumentar la productividad agrícola, aumentar los ingresos de los agricultores, reducir las pérdidas de alimentos, reducir los precios al consumidor y mejorar la asequibilidad de dietas saludables", manifestó.

Asimismo, propuso modernizar los seguros agrícolas mediante la incorporación de nuevas tecnologías y mecanismos de acción anticipada frente a los riesgos climáticos.

Reducir el costo de las dietas saludables

Tras conocerse que República Dominicana había reducido la prevalencia de la subalimentación por debajo del 2.5 % de la población (margen con el que se considera que un país supera el umbral de hambre cero), dos problemas destacan entre los nuevos desafíos de la nación en materia de seguridad alimentaria: el acceso a alimentos nutritivos a precios asequibles y la obesidad.

Según el Informe sobre el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo (SOFI 2026), el 16.2 % de los dominicanos no podía costear una dieta saludable.

En ese sentido, Torero advirtió que la reducción del hambre no implica necesariamente la eliminación de todos los problemas nutricionales, debido a que persisten desafíos relacionados con el sobrepeso, la obesidad y el acceso a una alimentación equilibrada.

El funcionario reiteró que el próximo objetivo del país debe concentrarse en mejorar la calidad y la asequibilidad de los alimentos, más que en incrementar únicamente su disponibilidad.

Para lograrlo, consideró necesario fortalecer la producción de frutas, verduras, legumbres y otros alimentos nutritivos, así como superar las limitaciones de infraestructura y comercialización que inciden en sus precios.

Avances en la reducción del hambre

Durante su intervención, Torero reconoció los avances de República Dominicana en la reducción del hambre crónica, cuya prevalencia se encuentra por debajo del umbral del 2.5 % establecido por la FAO.

Atribuyó estos resultados al crecimiento económico, la estabilidad macroeconómica, el fortalecimiento de los programas de protección social y las políticas de apoyo a la producción agropecuaria.

Destacó que el país ha conseguido reducir progresivamente sus niveles de hambre, mientras que el Caribe registra una prevalencia del 16.6 %; América Latina, del 4.8 %, y el mundo, del 7.8 %, según las cifras presentadas.

Torero advirtió que mantener estos resultados requerirá mayores esfuerzos, especialmente para atender a las comunidades donde persisten condiciones de pobreza y vulnerabilidad alimentaria.

Marino Torero participó este martes en el acto de conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, celebrado en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, donde el Gobierno dominicano condecoró al director general de la FAO, Qu Dongyu, y al representante de ese organismo en el país, Rodrigo Castañeda, en reconocimiento a sus trayectorias y contribuciones al fortalecimiento de la seguridad alimentaria y la lucha contra el hambre.

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