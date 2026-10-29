Asibenas reconoce hay embotelladores de agua que no cumplen regulaciones

La directora ejecutiva de la Asociación de Industrias de Bebidas no Alcohólicas de la República Dominicana (Asibenas), Nicolle Valerio, reconoció este jueves que en el sector del agua embotellada hay actores que no están cumpliendo con el ordenamiento jurídico y atentando contra la salud de la población.

Valerio informó que la Asibenas realiza un estudio para medir el nivel de informalidad que existe en el sector de bebidas no alcohólicas, con el objetivo de prevenir un posible impacto negativo como el que sufrieron los productores de alcohol por las adulteraciones de productos durante la pandemia de Covid-19, que provocaron más 300 muertes en el país entre 2020 y 2021.

"Una bebida no alcohólica, que incluye agua, refresco, jugo, tú lo consumes a lo largo del día. Entonces, si tienes actores que están haciendo productos que no cumplen con el ordenamiento jurídico, estás atentando contra la salud del dominicano", sentenció.

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La ejecutiva señaló el impacto que pudiera generar para el país a nivel externo el hecho de que bebidas no alcohólicas contaminadas estuvieran intoxicando a la población. "A nivel turístico tuviera un impacto muy grande, como lo tuvo el alcohol en su momento", manifestó.

Etiquetado frontal

Durante un encuentro con periodistas, la directora de Asibenas se refirió al etiquetado frontal de los productos, afirmando que la propuesta que se estudia en el país desde 2024, establecida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) obstaculizaría el comercio con los principales socios en el extranjero del sector.

"Se dice que el sector de bebidas se opone al etiquetado frontal, eso es falso. Lo que estamos diciendo es que los criterios de evaluación para colocar un ´sellito´ deben revaluarse porque entendemos que tienen una limitación técnica a la hora de hacer la fórmula", aclaró.

Nicolle Valerio advirtió que las regulaciones que se están tomando en cuenta en el país y como se está proponiendo conllevaría a que el consumidor se confunda y lo induzca a tomar decisiones erróneas en base a informaciones que se le está presentando de productos que tienen diferentes niveles de nutrientes críticos.

"Estas regulaciones no están conformes al códex alimentario. Lo que se está proponiendo hoy en República Dominicana no está similar a nuestros principales socios comerciales. Nuestros principales socios comerciales no tienen una regulación como se está proponiendo aquí, lo cual obstaculiza el comercio", señaló.

Detalló que actualmente existen dos propuestas en el Congreso Nacional sobre el tema, sumado a una resolución que puso en consulta en diciembre de 2024 el Ministerio de Salud Pública, y que las tres proponen lo mismo: la iconografía de octágonos y un criterio de perfil nutricional conforme a la OPS.

"El etiquetado debe ser informativo y promover que el consumidor tome decisiones informadas no inducir a su confusión. El etiquetado frontal debe estar basado en evidencia científica robusta y no solamente por una ideología", criticó Valerio.